Ученые решили дать компьютеру "живые" мозги: что из этого получилось

Результаты пока не могут сравниться с ИИ, но уже весьма показательны

На протяжении многих лет ученые пытались создать вычислительное устройство, которое будет работать так же эффективно, как и человеческий мозг, однако их старания успехом не увенчались. Поэтому они решили пойти другим путем и напрямую соединить мозговую ткань с электроникой.

Как пишет ScienceAlert, команда ученых из Университета Индианы под руководством инженера Фэна Го создала устройство под названием Brainoware, в задачи которого должны входить решения математических задач, распознавание речи и решение нелинейных уравнений.

Само устройство оказалось чуть менее точным, чем аналоги работающие с использованием искусственного интеллекта, тем не менее это является важной демонстрацией того, что у технологии есть будущее.

В своем исследовании Го с командой использовал стволовые клетки, из которых вырастили мозговую ткань, а затем организовали ее в упорядоченную структуру. Это не настоящий мозг, а лишь набор тканей, которые ученые часто применяют для изучений работы нейронов и других механизмов.

Полученная структура была соединена с массивом микроэлектродов высокой плотности. Посредством электрической стимуляции в органоид переносится информация, которая затем обрабатывается и выводится в форме нейронной активности.

В качестве задачи Brainoware предоставили 240 записей, на которых 8 мужчин говорят на японском языке и попросили идентифицировать там одного конкретного человека. После процесса обучения устройство смогло сделать это с 78% точностью. Это ниже, чем показатели ИИ, но все же заметный результат.

А вот с картой Энона, системой, демонстрирующей хаотичное поведение, Brainoware справился лучше, чем ИИ без блока долговременной краткосрочной памяти, но хуже, чем ИИ с этим блоком. Впрочем, Brainoware на решение всех задач понадобилось около 10% времени обучения, чем традиционным ИИ.

Устройство и демонстрация работы нейронов

"Благодаря высокой пластичности и адаптируемости органоидов Brainoware обладает способностью изменяться и реорганизовываться в ответ на электрическую стимуляцию, что подчеркивает ее способность к адаптивным вычислениям", — говорят ученые.

Исследование показывает, что хоть до полноценного биокомпьютера человечеству еще очень далеко, но первый шаг на этом пути сделан.

Напомним, ученые из Китая создали беспроводное зарядное устройство, которое будет вводиться под кожу, чтобы подзаряжать биоразлагаемые имплантаты без необходимости проведения сложных хирургических вмешательств.