Вчені вирішили дати комп’ютеру "живі" мізки: що з цього вийшло

Результати поки що не можуть зрівнятися з ШІ, але вже дуже показові

Протягом багатьох років вчені намагалися створити обчислювальний пристрій, який працюватиме так само ефективно, як і людський мозок, проте їхні старання не увінчалися успіхом. Тому вони вирішили піти іншим шляхом та безпосередньо з’єднали мозкову тканину з електронікою.

Як пише ScienceAlert, команда вчених з Університету Індіани під керівництвом інженера Фена Го створила пристрій під назвою Brainoware, до завдань якого повинні входити рішення математичних завдань, розпізнавання мови та вирішення нелінійних рівнянь.

Сам пристрій виявився трохи менш точним, ніж аналоги, що працюють з використанням штучного інтелекту, проте це є важливою демонстрацією того, що у технології є майбутнє.

У своєму дослідженні Го з командою використовував стволові клітини, з яких виростили мозкову тканину, а потім організували її в упорядковану структуру. Це не справжній мозок, а лише набір тканин, які вчені часто застосовують для вивчення роботи нейронів та інших механізмів.

Отримана структура була з’єднана з масивом мікроелектродів високої густини. Через електричну стимуляцію в органоїд переноситься інформація, яка потім обробляється і виводиться у формі нейронної активності.

Як завдання Brainoware надали 240 записів, на яких 8 чоловіків розмовляють японською мовою і попросили ідентифікувати там одну конкретну людину. Після процесу навчання пристрій міг зробити це з 78% точністю. Це нижче, ніж показники ШІ, але все ж таки помітний результат.

А ось із картою Енона, системою, що демонструє хаотичну поведінку, Brainoware впорався краще, ніж ШІ без блоку довготривалої короткострокової пам’яті, але гірше, ніж ШІ з цим блоком. Втім, Brainoware на вирішення всіх завдань знадобилося близько 10% часу навчання, в порівнянні з традиційним ШІ.

Пристрій та демонстрація роботи нейронів

"Завдяки високій пластичності та адаптованості органоїдів Brainoware має здатність змінюватися і реорганізовуватися у відповідь на електричну стимуляцію, що підкреслює її здатність до адаптивних обчислень", — кажуть вчені.

Дослідження показує, що хоч до повноцінного біокомп’ютера людству ще дуже далеко, але перший крок на цьому шляху зроблено.

Нагадаємо, вчені з Китаю створили бездротовий зарядний пристрій, який буде вводитися під шкіру, щоб заряджати біорозкладні імплантати без необхідності проведення складних хірургічних втручань.