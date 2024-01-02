Мелодія тисяч струн: вчені записали "музику", яку чують павуки (відео)

Як сприймають світ павуки

Павуки крім властивості вводити в жах арахнофобів мають багато унікальних рис, які не притаманні жодній іншій формі життя на нашій планеті. Наприклад, до таких відноситься їх павутиння, яка не тільки використовується як сітка для лову видобутку, але і виступає в ролі своєрідного "вуха" для цих членистоногих.

Так дослідники з MIT ще у 2019 році встановили, що кожна нитка в павутині коливається на своїй частоті, ніж видає унікальну "ноту". Це дозволяє павуку розуміти, де видобуток потрапив у мережу і навіть по коливанню визначати, чи виходить тремтіння від жертви, подиху вітру або від іншого павука, який "навідався в гості".

Протягом кількох років разом із художником Томасом Сарачено вони працювали над спробами візуалізацією тривимірної моделі павутини та зрештою спробували перевести її у музику.

"Павуки живуть у середовищі вібруючих струн. Вони не дуже добре бачать, тому відчувають свій світ за допомогою вібрацій, що мають різну частоту", — зазначив інженер MIT Маркус Бюлер.

Хоча люди переважно представляють павутину як двовимірну круглу сітку, але більшість павуків створюють тривимірні структури. Наприклад, такі створюють тропічні наметові павуки (Cyrtophora citricola), які були взяті для експерименту.

Вчені спостерігали за тим, як він плете своє павутиння у замкнутому просторі та переносили цей процес у віртуальний простір. Після цього вони візуалізували це за допомогою світлових ниток та музичних нот, щоб дозволити людям отримати наочніше уявлення про те, в якому середовищі живуть павуки.

Також їхня робота може стати в пригоді й в інших сферах, наприклад, щоб зрозуміти, як споруджувати конструкції без допомоги опор у 3D-друку.

Крім того, розуміння роботи цих мереж може дозволити впливати на поведінку павуків, тобто вчені хочуть спробувати "поговорити" з павуками їхньою мовою.

Як повідомлялося раніше, вчені дали пацюкам можливість пограти в комп’ютерні ігри, щоб зрозуміти, чи є у них уява.