Рус

На Сонці "живе" 69 плям: чи будуть вони причиною магнітних бур на Землі

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сонце
Сонце. Фото Відкриті джерела

Поки можна перепочити

На світилі панує три групи сонячних плям 3536, 3539, 3540. Однак астросиноптики прогнозують, що найближчими днями сонячна активність буде на мінімальному рівні.

Магнітне поле нашої планети у вівторок, 9 січня, перебуватиме у геомагнітній тиші. Такий прогноз повідомили на сайті Meteoprog.

Протягом цього дня ймовірність малого геомагнітного шторму складає 5%, а великого — 1%. Водночас на Сонці може відбутись спалах М-класу, шанс якого прогнозується 45%, а Х-класу — 10%.

Як мовиться на ресурсі, на Сонці наразі є 69 плям.

Прогноз магнітних бур на Землі протягом 9-18 січня

Згідно з даними графіку, який оприлюднили на сайті Meteoagent, лише 9 січня відбудеться невелике збурення 4 балів. Після того, з 10 по 18 січня, не прогнозується будь-яких геомагнітних коливань.

Варто зауважити, що магнітною бурею називають збурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями нашої планети стикаються збурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому наразі в Україні відбувається різка зміна погоди й чого чекати від природи протягом 8-10 січня.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік