Сонце дає перепочити: коли прогнозуються наступні магнітні бурі

Поки що можна розслабитись

На світилі продовжують панувати три групи сонячних плям 3536, 3539, 3540 з нестабільними магнітними полями. Найближчим часом вони можуть спровокувати спалахи.

Сонячна активність була низькою протягом останніх трьох днів, але тиша може бути короткочасною. Такий прогноз дали астросиноптики з сайту NOAA, передають вчені з Spaceweather.

Фахівці з NOAA оцінюють 45% ймовірності спалахів класу М 8 січня і 10% — спалахів X.

Прогноз геомагнітних штормів на Землі протягом 8-17 січня

Водночас на ресурсі Meteoagent було оновлено графік бур.

Згідно з ним, протягом цих днів на нашій планеті не прогнозується жодного коливання. Геомагнітна тиша не перевищуватиме 3 балів.

Варто нагадати, що наближається сонячний максимум. Вчені кажуть, що на світилі у 2023 році з'явилось майже 361 плям і більша частина з них була виявлена на Сонці у 2019 році — 782.

Фахівці застерігають, що після цієї події на Сонці буде створено ще більше плям, які, ймовірно, стануть причиною майбутніх геомагнітних бур та полярних сяйв на Землі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому наразі в Україні відбувається різка зміна погоди й чого чекати від природи протягом 8-10 січня.