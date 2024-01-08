Солнце дает отдохнуть: когда прогнозируются следующие магнитные бури

Пока можно расслабиться

На светили продолжают властвовать три группы солнечных пятен 3536, 3539, 3540 с нестабильными магнитными полями. В ближайшее время они могут спровоцировать вспышки.

Солнечная активность была низкой за последние три дня, но тишина может быть кратковременной. Такой прогноз дали астросиноптики с сайта NOAA, передают ученые из Spaceweather.

Специалисты NOAA оценивают 45% вероятности вспышек класса М 8 января и 10% — вспышек X.

Прогноз геомагнитных штормов на Земле в течение 8-17 января

В то же время на ресурсе Meteoagent был обновлен график бурь.

Согласно ему, в течение этих дней на нашей планете не прогнозируется никаких колебаний. Геомагнитная тишина не будет превышать 3 баллов.

Следует напомнить, что приближается солнечный максимум. Ученые говорят, что на светиле в 2023 году появилось почти 361 пятно и большая часть из них была обнаружена на Солнце в 2019 году – 782.

Специалисты предостерегают, что после этого события на Солнце будет создано еще больше пятен, которые, вероятно, станут причиной будущих геомагнитных бурь и полярных сияний на Земле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему сейчас в Украине происходит резкое изменение погоды и чего ждать от природы в течение 8-10 января.