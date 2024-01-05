На Солнце целых семь пятен, которые постоянно вспыхивают: спровоцируют ли они магнитные бури

Следует готовиться к большому количеству возмущений в 2024 году

На светиле продолжают расти 7 пятен. Четыре из них пронумерованы, однако последние имеют нестабильные магнитные поля, содержащие энергию для сильных солнечных вспышек.

Синоптики NOAA говорят, передает Spaceweather, что 5 января вероятность вспышек класса М составляет 40%, а вспышек X – 15%. Однако на Земле уже царит 6-балльная магнитная буря.

В то же время ученые отмечают, что приближается солнечный максимум.

С начала 25 солнечного цикла в декабре 2019 года 782 группы пятен господствовали на поверхности Солнца. Около половины, а именно 361, появилось в 2023 году. Это можно посмотреть на инфографике:

"Я создал этот 4-летний обзор, используя изображения из обсерватории солнечной динамики NASA. График показывает фактическое месячное количество солнечных пятен (белый) против прогнозов (синий). Солнце превосходит прогноз ", — говорит Али Эбрагими Сераджи, ученый в обсерватории Махани в Иране.

Многие астросиноптики считают, что Солнечный максимум состоится в 2024 году. Это означает, что появится еще больше пятен, которые вскоре вызовут вспышки на светиле, а затем геомагнитные бури и полярные сияния на Земле.

Прогноз магнитных бурь на Земле в течение 5-14 января 2024 года

Согласно данным сайта Meteoagent, 5 января магнитосфера нашей планеты страдает от магнитной бури 6 баллов, которое уже 6 января исчезнет из графика.

После того, в течение 7-14 января будет держаться геомагнитная тишина, сила которой не будет превышать 3 балла.

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