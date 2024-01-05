В NASA "потеряли" опасный для планеты астероид: он может упасть на Землю уже осенью

CNEOS отслеживает пути более 30 тысяч астероидов и 120 комет, которые могут представлять потенциальную угрозу планете

Центр исследования околоземных объектов NASA (CNEOS) предупредил о возможной угрозе от астероида, получившего название "потерянного" – поскольку он исчез через день после того, как его открыли еще в 2007 году. С того момента космический камень, получивший название 2007 FT3, никто не видел, но оказалось, что у него есть шансы столкнуться с Землей в октябре 2024 года.

Об этом сообщает TS2. По данным астрономов, с 2007 года пытавшихся определить его траекторию, это не окончательный прогноз, поскольку путь астероида точно невозможно определить – его банально потеряли.

Вероятность столкновения оценивается учеными в примерно 1 шансе с 11,5 млн, или 0,0000087%. Но если это все же произойдет, при ударе астероид взорвется с силой в 2,6 млрд тонн тротилового эквивалента. Такой силы удара недостаточно для уничтожения Земли, но она нанесла бы огромный вред человечеству, создав масштабные ударные волны.

Впрочем, ученые уверяют: вряд ли такой сценарий реально возможен. CNEOS отслеживает пути более 30 тысяч астероидов и 120 комет, которые могут представлять потенциальную угрозу планете – и ближайшая более-менее реальная угроза поступает от астероида, который пересечется с Землей в 2880 году. Кроме того, на вооружении человечества уже стоят технологии, которые могут предотвратить катастрофу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Японии готовят миссию по испытанию технологии, которая должна позволить эффективно перехватывать и уничтожать астероиды, приближающиеся к Земле на опасную дистанцию. Японское космическое агентство JAXA планирует использовать космический аппарат Hayabusa-2.