В NASA "загубили" небезпечний для планети астероїд: він може впасти на Землю вже восени

CNEOS відстежує шляхи понад 30 тисяч астероїдів та 120 комет, які можуть становити потенційну загрозу планеті

Центр дослідження навколоземних об’єктів NASA (CNEOS) попередив про можливу загрозу від астероїда, який отримав назву "втраченого" – оскільки зник через день після того, як його відкрили ще у 2007 році. З того моменту космічний камінь, який отримав назву 2007 FT3, ніхто не бачив, але виявилося, що він має шансі зіткнутися з Землею у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє TS2. За даними астрономів, які з 2007 року намагалися визначити його траєкторію, це не остаточний прогноз, оскільки шлях астероїда точно неможливо визначити – його банально загубили.

Ймовірність зіткнення оцінюється вченими у приблизно 1 шанс з 11,5 млн, або 0,0000087%. Але якщо це все ж станеться, під час удару астероїд вибухне із силою у 2,6 млрд тонн тротилового еквівалента. Такої сили удару недостатньо для знищення Землі, але вона завдала б величезної шкоди людству, створивши масштабні ударні хвилі.

Втім, вчені запевняють: навряд чи такий сценарій реально можливий. CNEOS відстежує шляхи понад 30 тисяч астероїдів та 120 комет, які можуть становити потенційну загрозу планеті – і найближча більш-менш реальна загроза надходить від астероїда, який перетнеться з Землею хіба що у 2880 році. Окрім того, на озброєнні людства вже стоять технології, які можуть запобігти катастрофі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Японії готують місію з випробування технології, яка повинна дозволити ефективно перехоплювати та знищувати астероїди, які наближаються до Землі на небезпечну дистанцію. Японське космічне агентство JAXA планує для цього використати космічний апарат Hayabusa-2.