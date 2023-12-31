У NASA хочуть "приземлитися" на Сонці: перша спроба буде вже наступного року

Зонду доведеться протистояти величезним температурам та сонячному випромінюванню

Вчені з Американського аерокосмічного агентства (NASA) задумали амбітну місію, яку ще ніхто не проводив в історії космічних польотів.

Як повідомляє BBC, наприкінці 2024 року зонд "Паркер" пролетить повз Сонце на відстані трохи понад 6 мільйонів кілометрів на величезній швидкості 195 кілометрів за секунду.

Варто зазначити, що жоден зі створених людиною апаратів ніколи не рухався на подібній швидкості, а тому це теж буде вперше. Втім, головним досягненням цієї місії буде відстань, на яку збирається підійти зонд.

Як розповів один із дослідників, який працює над проєктом, по суті це означатиме, що зонд практично "приземлиться на зірку".

"Це буде монументальне досягнення для всього людства, еквівалентне висадці на Місяць у 1969 році", — сказав вчений із Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса Нур Рауафі.

Водночас зазначається, що швидкість зонда залежатиме від величезного гравітаційного тяжіння, яке розганятиме його в міру "падіння" на поверхню Сонця. Для наочності це як пролетіти від Лондона до Нью-Йорка за 30 секунд.

Сонячний зонд "Паркер" знаходиться неподалік Сонця з 2018 року і з кожним роком підходить до нашої зірки дедалі ближче. 24 грудня 2024 року він здійснить свій маневр та проведе необхідні вимірювання сонячного випромінювання та інших показників за допомогою свого набору інструментів, які були прибрані за тепловий екран. А він стане в пригоді, тому що в найближчій точці підльоту температура може досягти 1400 градусів за Цельсієм, для порівняння температура горіння звичайного багаття може становити від 590 до 1200 градусів.

При цьому це не найвища температура на Сонці. Так на його поверхні температура може досягти 6000 градусів, а всередині корони взагалі перевалити за мільйон.

Крім того, зонду доведеться протистояти потоку заряджених частинок, які можуть розганятись до 400 кілометрів за секунду. Вчені не можуть повністю пояснити механізм їхньої появи, але сподіваються, що місія "Паркера" допоможе відповісти на це та інші питання, пов’язані з формуванням "сонячної погоди".

Як повідомлялося раніше, в Японії готують місію з випробування технології, яка повинна дозволити ефективно перехоплювати та знищувати астероїди, що наближаються до Землі на небезпечну дистанцію.