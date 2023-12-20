Прекрасна "окільцьована" перлина посеред темряви: "Джеймс Вебб" показав Уран з несподіваного боку (фото)

На знімку видно не лише Уран, а і його численні супутники

Багато любителів космосу звикли до того, що Уран, сьома за віддаленістю від Сонця планета нашої системи, виглядає як крижана кулька синювато-сірого кольору, проте телескоп "Джеймс Вебб" показав новий знімок, який може змінити цю виставу.

Новий знімок було оприлюднено в офіційному обліковому записі телескопа в соцмережі X (колишній Twitter). Зазначається, що на ньому можна помітити кільця планети, а також сезонну "шапку" хмар на північній стороні та деякі його супутники.

Перший повноцінний знімок планети був зроблений у 1980-х роках і на ньому було видно спокійну кулю, але "Джеймс Вебб" може також бачити в інфрачервоному випромінюванні, а тому вчені змогли розглянути, що його поверхня не така вже й спокійна.

Зокрема, при детальному розгляді можна побачити кілька яскравих штормів поблизу і під південним кордоном полярної шапки.

Оскільки Уран обертається на боці під кутом близько 98 градусів, він має найекстремальніші сезони в Сонячній системі. Майже чверть кожного місцевого року Сонце світить над одним полюсом, занурюючи іншу половину планети темної 21-річної зими.

Також можна побачити й 9 із 27 супутників Урану, які тут показані у вигляді яскравих точок. За годинниковою стрілкою, починаючи з 2 годин: Розалінда, Пак, Белінда, Дездемона, Крессіда, Б’янка, Порція, Джульєтта та Пердіта.

При віддаленні до кадру потрапляють ще п’ять — Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон. Вони вважаються найбільшими із супутників Урану.

Як повідомлялося раніше, дослідники NASA виявили найвіддаленішу чорну дірку, яку їм вдавалося знаходити. Знахідка унікальна тим, що вона знаходиться на ранній стадії формування та досягає маси батьківської галактики.