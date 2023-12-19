Котики підкорюють космос: вчені відправили кумедне відео за межі Землі

Експеримент мав важливу мету

Вчені з NASA, мабуть, вирішили, що на Землі вже вистачає кумедних відео з котиками, а тому пухнастим пора б почати підкорювати космічні простори. Насправді ж вони лише хотіли протестувати можливості своєї нової системи далекого зв’язку з космічними апаратами.

Як повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA, відеоролик з котиком Тейтерсом, який намагається зловити крапку від лазерної указки, було передано на відстань 31 мільйон кілометрів (або приблизно 80 відстаней від Землі до Місяця) на станцію "Психея", після чого вона надіслала його назад на Землю до Паломарської обсерваторії.

Метою експерименту була перевірка системи далекого оптичного зв’язку DSOC, яка в майбутньому має замінити звичний радіозв’язок. Для тесту системи вчені зв’язалися зі станцією "Психея", яка знаходиться на півдорозі до однойменного астероїда в Головному поясі та має на своєму борту пристрій для передачі лазерних сигналів.

Оскільки на "Психеї" немає модуля для отримання візуальної інформації, то відеозапис вирішили передати із Землі для чого було записано 15-секундне відео з траєкторією руху станції та кумедним котиком, після чого його передали інфрачервоним лазером.

Туди й назад відеозапис дістався за 101 секунду на швидкості 267 Мбіт/с. Це від 10 до 100 разів швидше, ніж якби її намагалися передавати радіозв’язком, яким користуються всі сьогоднішні космічні апарати.

Очікується, що в майбутньому оптичні технології будуть основним способом підтримувати зв’язок між космічними апаратами та Землею. Що ж до самої "Психеї", то точки призначення вона досягне лише 2029 року.

Як повідомлялося раніше, дослідники NASA виявили найвіддаленішу чорну дірку, яку їм вдавалося знаходити. Знахідка унікальна тим, що вона знаходиться на ранній стадії формування та досягає маси батьківської галактики.