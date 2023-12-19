Котики покоряют космос: ученые отправили забавное видео за пределы Земли

Эксперимент преследовал важную цель

Ученые из NASA по всей видимости решили, что на Земле уже хватает забавных видео с котиками, а потому пушистым пора бы начать покорять космические просторы. На самом деле они всего лишь хотели протестировать возможности своей новой системы дальней связи с космическими аппаратами.

Как сообщает Лаборатория реактивного движения NASA, видеоролик с котиком Тейтерсом, который пытается поймать точку от лазерной указки, был передан на расстояние в 31 миллион километров (или примерно 80 расстояний от Земли до Луны) на станцию "Психея", после чего она прислала его обратно на Землю в Паломарскую обсерваторию.

Целью эксперимента была проверка системы дальней оптической связи DSOC, которая в будущем должна заменить привычную радиосвязь. Для теста системы ученые связались со станцией "Психея", которая находится на полпути к одноименному астероиду в Главном поясе и имеет на своем борту устройство для передачи лазерных сигналов.

Поскольку на "Психее" нет модуля для получения визуальной информации, то видеозапись решили передать с Земли для чего было записано 15-секндное видео с траекторией движения станции и забавным котиком, после чего его передали инфракрасным лазером.

Туда и обратно видеозапись добралась за 101 секунду на скорости в 267 Мбит/с. Это от 10 до 100 раз быстрее, чем если бы ее пытались передавать по радиосвязи, которой пользуются все сегодняшние космические аппараты.

Ожидается что в будущем оптические технологии будут основным способом поддерживать связь между космическими аппаратами и Землей. Что же касается самой "Психеи", то точки назначения она достигнет лишь в 2029 году.

Как сообщалось ранее, исследователи NASA обнаружили самую отдаленную черную дыру, которую им удавалось находить. Находка уникальна тем, что она находится на ранней стадии формирования и достигает массы родительской галактики.