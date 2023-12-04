Ученые обнаружили огромную "звездную реку" и опубликовали фото небесного явления

Гигантский поток звезд пересек галактики случайно

Ученые обнаружили потрясающую реку звезд, которая течет межгалактическим пространством в скоплении галактик примерно в 300 миллионах световых лет от нас. Такие мосты известны как звездные потоки, имеющие длину 1,7 миллиона световых лет.

Недавно обнаруженную реку назвали Гигантским потоком комы. Она самая длинная, которую когда-либо видели ученые, пишет Science.alert.

Едва заметная река первая в своем роде, которую обнаруживали ученые за пределами галактики, ведь обычно такие потоки встречаются внутри галактик. Не зря ее открытие стало огромным сюрпризом.

Ученые отмечают, что в такой динамической и гравитационно сложной среде, как скопление галактик, ожидается, что что-то столь незначительное, как звездный поток, не продлится очень долго. Находка может быть использована для более детального изучения скоплений галактик и загадочной темной материи в них.

"Этот гигантский поток пересек наш путь случайно", — говорит астрофизик Хавьер Роман из Университета Гронингена в Нидерландах и Университета Ла-Лагуна в Испании. "Мы изучали гало звезд, расположенных вокруг больших галактик".

Поток Гигантской комы (черная полоса в центре)

Звездные потоки достаточно распространены в галактике Млечный Путь. Считается, что они измельченными остатками плотных шаровидных скоплений звезд, разорванных на части приливными силами Млечного Пути. Но их трудно идентифицировать, потому что расстояния до звезд достаточно тяжело измерить, а потоки довольно слабы.

В межгалактическом пространстве эта бледность также усложняет распознавание разрывных ассоциаций объектов. Космос полон очень ярких вещей: чем темнее что-то, тем больше вероятность, что учёные это заметят.

Однако в последние годы технологии телескопов и аналитические методы помогли выявить больше, чем ученые могли идентифицировать в прошлом. Таков и случай Гигантского потока Комы.

Роман и его коллеги использовали 0,7-метровый телескоп Жанны Рич и 4,2-метровый телескоп Уильяма Гершеля, чтобы искать слабые структуры в скоплении Кома, содержащего тысячи известных галактик. Они пытались изучить галактические галодиффузные, сферические области разреженных звезд и темной материи, охватывающие населенные плоскости галактик. Однако их данные показали неожиданное: длинный растянутый поток звезд, содержащийся не внутри галактики, а между галактиками скопления.

Увеличение места потока

Эта река также заметно отличается от тонких нитей космической сети, соединяющих галактики друг с другом внутри кластеров. Это было очень похоже на звездные потоки в Млечном Пути, но в гораздо более эпическом масштабе.

Хотя они достаточно велики и кажутся мирными, скопление галактик является гравитационно хаотической средой, в которой массивные объекты толкают и тянут друг друга со всех сторон. Неожиданно, что звездный поток долго просуществует в такой среде, но эта среда дает нам некоторые подсказки по происхождению потока, обнаружили исследователи.

Ученые провели моделирование и обнаружили, что хотя и редко, такие потоки могут образовываться в скоплении галактик – из карликовой галактики, растянутой гравитацией больших галактик.

Поскольку скопления галактик отягощены таинственной темной материей, это интересует ученых, пытающихся выяснить, из чего эта материя состоит.

Поток Гигантской комы также позволяет предположить, что подобные структуры могут быть найдены в других скоплениях. Исследователи надеются использовать большие телескопы, чтобы поближе всмотреться в эти огромные конгломерации, чтобы найти другие секреты, которые мы могли пропустить. И они надеются поближе рассмотреть сам поток Гигантской Комы.

"Мы хотели бы понаблюдать за отдельными звездами в потоке и близ него и узнать больше о темной материи", — говорит астроном Рейнье Пеллетье из Университета Гронингена.

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