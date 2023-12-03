Земля обречена: учёные рассказали, как погибнет наша планета и что будет с человечеством

Ждать, пока Солнце достигнет нашей планеты не придется

Если сегодня Солнце является важным источником гравитации и энергии, то однажды оно может привести к гибели Земли. В ходе своего жизненного цикла центральная звезда солнечной системы поглотит наш мир.

Произойдет это через несколько миллиардов лет, но человечество исчезнет гораздо раньше. Об этом сообщают эксперты Live Science.

По их подсчетам, Земля станет непригодной для жизни для большинства организмов примерно через 1,3 миллиарда лет. Но человечество с легкостью может привести к собственной гибели и смерти еще бесчисленного вида в течение следующих нескольких веков, если текущие темпы антропогенного изменения климата не будут смягчены.

Окончательный вызов нашей планеты связан с эволюцией Солнца.

"Земле осталось, вероятно, 4,5 миллиарда лет, прежде чем Солнце станет большим красным гигантом и затем поглотит ее", — сказал Live Science Рави Коппарапу, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

По данным Европейского космического агентства, красный гигант образуется на последних стадиях звездной эволюции, когда у звезды заканчивается водород, необходимый для ядерного синтеза, и она начинает гибнуть. Как только термоядерный синтез остановится, гравитация возобладает. Гелиевое ядро начнет сжиматься под действием силы тяжести, что приведет к повышению температуры. Этот всплеск тепла приведет к резкому расширению внешнего плазменного слоя Солнца.

"Солнце увеличится по крайней мере до размера орбиты Земли", — сказал Коппарапу.

Что ждет человечество

Но Земля, вероятно, не выдержит эти 4,5 миллиарда лет, и это точно не будет Земля, которой мы ее знаем.

"Вам не нужно ждать, пока внешние слои [Солнца] достигнут Земли", — сказал он. Планета будет ощущать сильную жару задолго до того, как Солнце закончит свой переход к красному гиганту. Когда процесс умирания Солнца повысит температуру, "океаны будут испаряться, затем атмосфера в конце концов исчезнет, а затем приливные силы солнечной гравитации поглотят Землю".

Приблизительно через 1,3 миллиарда лет "люди не смогут физиологически выжить в природе на Земле" из-за постоянной жары и влажности. По словам Коппарапа, примерно через 2 миллиарда лет океаны могут испариться, когда яркость Солнца будет почти на 20% больше, чем сейчас.

Некоторые виды могут продлить существование до этого момента, например "экстремофилы", живущие у гидротермальных источников на дне океана, но не люди.

По словам докторанта по астрономии и астробиологии Вашингтонского университета Родольфо Гарсия, людям опасно увеличение среднегодовой температуры воздуха на 3,3 градуса по Цельсию.

Значение температуры влажного термометра – сочетание температуры, влажности, скорости ветра, угла наклона солнца и облачного покрова – может достичь того значения, при котором люди больше не смогут охлаждаться путем потоотделения.

Сначала предполагалось, что верхний предел будет иметь значение 35 °C, но новые исследования показывают, что температура по влажному термометру до 30 °C может быть смертельной.

В некоторых местах на Земле температура по влажному термометру уже неоднократно превышала 32 C, а климатические модели предполагают, что к концу века 35 C будет регулярным явлением в таких регионах, как Ближний Восток. При такой температуре животные, которые потеют, будут, по сути, вариться на жаре. На самом деле, наши собственные парниковые газы должны угрожать жизни и обществу на Земле задолго до того, как солнце умрет.

"Если мы говорим о человеческой жизни, следующие сто лет будут интересны", — сказал Коппарапу.

Ранее "Телеграф" писал, что ученые впервые за время изучения космоса нашли аккреционный диск вне нашей галактики.