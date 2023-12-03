Земля приречена: вчені розповіли, як загине наша планета і що буде з людством

Чекати, поки Сонце досягне нашої планети не доведеться

Якщо сьогодні Сонце є важливим джерелом гравітації та енергії, то одного дня воно може призвести до загибелі Землі. У ході свого життєвого циклу центральна зірка Сонячної системи поглине наш світ.

Станеться це через кілька мільярдів років, але людство зникне набагато раніше. Про це повідомляють експерти Live Science.

За їхніми підрахунками, Земля стане непридатною для життя для більшості організмів приблизно через 1,3 мільярда років. Та людство з легкість може спричини власну загибель та смерть ще незліченної кількості видів протягом наступних кількох століть, якщо поточні темпи антропогенної зміни клімату не будуть пом’якшені.

Остаточний виклик для нашої планети пов’язаний з еволюцією Сонця.

"Землі залишилося, ймовірно, 4,5 мільярда років, перш ніж Сонце стане великим червоним гігантом і потім поглине її", — сказав Live Science Раві Коппарапу, планетолог з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

За даними Європейського космічного агентства, червоний гігант утворюється на останніх стадіях зоряної еволюції, коли у зірки закінчується водень, необхідний для ядерного синтезу, і вона починає гинути. Як тільки термоядерний синтез зупиниться, гравітація візьме верх. Гелієве ядро почне стискатися під дією сили тяжіння, що призведе до підвищення температури. Цей сплеск тепла спричинить різке розширення зовнішнього плазмового шару Сонця.

"Сонце збільшиться принаймні до розміру орбіти Землі", — сказав Коппарапу.

Що чекає людство

Але Земля, ймовірно, не витримає ці 4,5 мільярда років, і це точно не буде Земля, якою ми її знаємо.

"Вам не потрібно чекати, поки зовнішні шари [Сонця] досягнуть Землі", — сказав він. Планета буде відчувати сильну спеку задовго до того, як Сонце закінчить свій перехід до червоного гіганта. Коли процес вмирання Сонця підвищить температуру, "океани випаровуватимуться, потім атмосфера врешті-решт зникне, а потім припливні сили сонячної гравітації подрібнять Землю".

Приблизно через 1,3 мільярда років "люди не зможуть фізіологічно вижити в природі на Землі" через постійну спеку та вологість. За словами Коппарапу, приблизно через 2 мільярди років океани можуть випаруватися, коли яскравість Сонця буде майже на 20% більшою, ніж зараз.

Деякі види можуть продовжити існування до цього моменту, як-от "екстремофіли", які живуть біля гідротермальних джерел на дні океану, але не люди.

За словами докторанта з астрономії та астробіології Вашингтонського університету Родольфо Гарсія, для людей небезпечне збільшення середньорічної температури повітря на 3,3 градуса за Цельсієм.

Значення температури волого термометра — поєднання температури, вологості, швидкості вітру, кута нахилу сонця та хмарного покриву — може досягти того значення, при якому люди більше не зможуть охолоджуватися шляхом потовиділення.

Спершу передбачалося, що верхня межа матиме значення 35 C, але нові дослідження показують, що температура за вологим термометром до 30 C може бути смертельною.

У деяких місцях на Землі температура за вологим термометром уже неодноразово перевищувала 32 C, а кліматичні моделі передбачають, що до кінця століття 35 C буде регулярним явищем у таких регіонах, як Близький Схід. За такої температури тварини, які пітніють, будуть, по суті, варитись на спеці. По суті, наші власні парникові гази мають загрожувати життю та суспільству на Землі задовго до того, як сонце помре.

"Якщо ми говоримо про людське життя, наступні сто років будуть цікавими", — сказав Коппарапу.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені вперше за час вивчення космосу знайшли акреційний диск поза нашою галактикою.