Астрономи зробили сенсаційне відкриття у космосі: це перше подібне виявлення

До цього цей об’єкт бачили тільки в нашій галактиці

Вчені вперше за час вивчення космосу знайшли акреційний диск поза нашою галактикою. Цей диск майже ідентичний диску, виявленому навколо молодих зірок Чумацького Шляху, і дозволяє припустити, що зірки та планети формуються в інших галактиках так само, як і в нашій.

Про це повідомляє Space.com. Ця молода зірка розташована у Великій Магеллановій Хмарі — сусідній з Чумацьким Шляхом галактиці, розташованій на відстані 160 000 світлових років від нас. А її система, позначена HH 1177, оточена масивною газовою хмарою.

"Коли ми побачили ознаки структури, що обертається в даних, то не могли повірити, що виявили перший позагалактичний акреційний диск, це був особливий момент. Відомо, що вони вкрай важливі для формування зірок і планет у межах Чумацького Шляху, і тепер, вперше, знайдені прямі докази аналогічного процесу в іншій галактиці», – розповідають автори відкриття.

Зазначається, що знахідку було виявлено за допомогою масиву радіотелескопів ALMA. Відомо, що HH 1177 перевершує за масою Сонце мінімум в 12 разів і віддалена від нас більш ніж на 160 тисяч світлових років. У 2019 році у неї був виявлений джет довжиною 33 світлових років, який є ознакою накопичення нею маси, що триває, проте існування акреційного диска ще мало бути підтвердити.

Батьківська хмара LHA 120-N 180B, в якій вперше спостерігалася ця система, що отримала назву HH 1177

"Ми знаємо, що речовина, що притягується до зростаючої зірки, не падає на неї "по прямій", а утворює приплюснутий диск, що обертається. Ближче до центру диска матерія рухається швидше, ніж на периферії, і ця різниця в швидкості, яку ми виявили в даних, є незаперечним доказом присутності акреційного диска", – пояснили автори відкриття.

Для довідки: акреційні диски, подібні до цього, нещодавно виявленого, утворюються, коли матерія падає на молоду зірку або інший об’єкт, що акреціює, такий як чорна діра або нейтронна зірка. Коли матеріал падає на ці об’єкти, він несе з собою кутовий момент (обертальне обертання), що означає, що він не може потрапити безпосередньо в це центральне тіло. Натомість ця матерія утворює сплюснутий диск, що обертається, який поступово подає матерію до центрального об’єкта. Вищезгадане відкриття дозволяє припустити, що зірки і планети формуються в інших галактиках так само, як і в нашій. Наша власна Сонячна система переживала той самий процес близько 4,5 мільярда років тому, коли протопланетний диск оточував молоде Сонце у процесі народження планет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Джеймс Вебб" глянув на центр Чумацького шляху і знайшов там невідому область.