Астрономы сделали сенсационное открытие в космосе: это первое подобное обнаружение

До этого данный объект видели только в нашей галактике

Ученые впервые за время изучения космоса нашли аккреционный диск вне нашей галактики. Этот диск почти идентичен диску, обнаруженному вокруг молодых звезд Млечного Пути, и позволяет предположить, что звезды и планеты формируются в других галактиках так же, как и в нашей.

Об этом сообщает Space.com. Данная молодая звезда расположена в Большом Магеллановом Облаке — соседней с Млечным Путем галактике, расположенной на расстоянии 160 000 световых лет от нас А ее система, обозначенная HH 1177, окружена массивным газовым облаком.

"Когда мы увидели признаки вращающейся структуры в данных, то не могли поверить, что обнаружили первый внегалактический аккреционный диск, это был особенный момент. Известно, что они крайне важны для формирования звезд и планет в границах Млечного Пути, и теперь, впервые, найдены прямые доказательства аналогичного процесса в другой галактике", – рассказывают авторы открытия.

Отмечается, что находка была обнаружена с помощью массива радиотелескопов ALMA. Известно, что HH 1177, превосходит по массе Солнце минимум в 12 раз и удалена от нас более чем на 160 тысяч световых лет. В 2019 году у нее был обнаружен джет протяженностью 33 световых года, который является признаком продолжающегося накопления ею массы, однако существование аккреционного диска еще предстояло подтвердить.

Родительское облако LHA 120-N 180B, в котором впервые наблюдалась эта система, получившая название HH 1177

"Мы знаем, что вещество, притягивающееся к растущей звезде, не падает на нее "по прямой", а образует приплюснутый вращающийся диск. Ближе к центру диска материя движется быстрее, чем на периферии, и эта разница в скорости, которую мы выявили в данных, является неопровержимым доказательством присутствия аккреционного диска", – пояснили авторы открытия.

Для справки: аккреционные диски, подобные этому, недавно обнаруженному, образуются, когда материя падает на молодую звезду или другой аккрецирующий объект, такой как черная дыра или нейтронная звезда. Когда материал падает на эти объекты, он несет с собой угловой момент (вращательное вращение), что означает, что он не может попасть непосредственно в это центральное тело. Вместо этого эта материя образует сплюснутый вращающийся диск, который постепенно подает материю к центральному объекту. Вышеуказанное открытие позволяет предположить, что звезды и планеты формируются в других галактиках так же, как и в нашей. Наша собственная Солнечная система переживала тот же процесс около 4,5 миллиардов лет назад, когда протопланетный диск окружал молодое Солнце в процессе рождения планет.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Джеймс Уэбб" взглянул на центр Млечного пути и нашел там неизвестную область.