Вчені знайшли величезну "зоряну річку" та опублікували фото небесного явища

Гігантський потік зірок перетнув галактики випадково

Вчені виявили приголомшливу річку зірок, яка тече міжгалактичним простором у скупченні галактик приблизно за 300 мільйонів світлових років від нас.Такі мости відомі як зоряні потоки, які мають довжину 1,7 мільйона світлових років.

Нещодавно виявлену річку назвали Гігантський потік коми. Вона є найдовшою, яку коли-небудь бачили науковці, пише Science.alert.

Ледве помітна річка є першою у своєму роді, яку виявляли вчені за межами галактики, адже зазвичай такі потоки зустрічаються всередині галактик. Не дарма її відкриття стало величезним сюрпризом.

Науковці зазначають, що у такому динамічному та гравітаційно складнім середовищі, як скупчення галактик, очікується, що щось таке незначне, як зоряний потік, не триватиме дуже довго. Знахідка може бути використана для більш детального вивчення скупчень галактик і загадкової темної матерії в них.

"Цей гігантський потік перетнув наш шлях випадково", — каже астрофізик Хав’єр Роман з Університету Гронінгена в Нідерландах та Університету Ла-Лагуна в Іспанії. "Ми вивчали гало зірок, розташованих навколо великих галактик".

Потік гігантської коми (чорна смуга в центрі)

Зоряні потоки досить поширені в галактиці Чумацький Шлях. Вважається, що вони є подрібненими залишками щільних кулястих скупчень зірок, розірваних на частини приливними силами Чумацького Шляху. Але їх важко ідентифікувати, тому що відстані до зірок досить важко виміряти, а потоки досить слабкі.

У міжгалактичному просторі ця блідість також ускладнює розпізнавання розривних асоціацій об’єктів. Космос повний дуже яскравих речей: чим темніше щось, тим більша ймовірність, що науковці це помітять.

Однак за останні роки технології телескопів та аналітичні методи допомогли виявити більше, ніж вчені могли ідентифікувати в минулому. Таким є й випадок Гігантського потоку Коми.

Роман і його колеги використовували 0,7-метровий телескоп Жанни Річ і 4,2-метровий телескоп Вільяма Гершеля, щоб шукати слабкі структури в скупченні Кома, яке містить тисячі відомих галактик. Вони намагалися вивчити галактичні гало-дифузні, сферичні області розріджених зірок і темної матерії, які охоплюють населені площини галактик. Однак їхні дані показали несподіване: довгий розтягнутий потік зірок, який міститься не всередині галактики, а між галактиками скупчення.

Збільшення місця потоку

Ця річка також помітно відрізняється від тонких ниток космічної мережі, які з’єднують галактики одна з одною в межах кластерів. Це було дуже схоже на зоряні потоки в Чумацькому Шляху, але в набагато більш епічному масштабі.

Хоча вони досить великі та здаються мирними, скупчення галактик є гравітаційно хаотичним середовищем, у якому масивні об’єкти штовхають і тягнуть одне одного з усіх боків. Неочікувано, що зоряний потік довго проіснує в такому середовищі, але це середовище дає нам деякі підказки щодо походження потоку, виявили дослідники.

Вчені провели моделювання та виявили, що, хоч і рідко, такі потоки можуть утворюватися в скупченні галактик – із карликової галактики, розтягненої гравітацією більших галактик.

Оскільки скупчення галактик обтяжені таємничою темною матерією, це цікавить вчених, які намагаються з’ясувати, з чого ця матерія складається.

Потік Гігантської коми також дає можливість припустити, що подібні структури можуть бути знайдені в інших скупченнях. Дослідники сподіваються використовувати більші телескопи, щоб ближче вдивитися в ці величезні конгломерації, щоб знайти інші секрети, які ми могли пропустити. І вони сподіваються ближче розглянути сам потік Гігантської Коми.

"Ми хотіли б поспостерігати за окремими зірками в потоці та поблизу нього та дізнатися більше про темну матерію", — каже астроном Рейньє Пелетьє з Університету Гронінгена.

Раніше "Телеграф" писав, що у ході свого життєвого циклу центральна зірка Сонячної системи поглине нашу планету, але людство зникне з неї раніше.