Прекрасная "окольцованная" жемчужина посреди тьмы: "Джеймс Уэбб" показал Уран с неожиданной стороны (фото)

На снимке виден не только Уран, но и его многочисленные спутники

Многие любители космоса привыкли к тому, что Уран, седьмая по удаленности от Солнца планета нашей системы, выглядит как ледяной шарик синевато-серого цвета, однако телескоп "Джеймс Уэбб" показал новый снимок, который может изменить это представление.

Новый снимок был обнародован в официальном аккаунте телескопа в соцсети X (бывший Twitter). Отмечается, что на снимке можно заметить кольца планеты, а также сезонную "шапку" облаков на северной стороне и некоторые из его спутников.

Первый полноценный снимок планеты был сделан в 1980-х годах и на нем был виден спокойный шар, но "Джеймс Уэбб" может также видеть в инфракрасном излучении, а потому ученые смогли рассмотреть, что его поверхность не такая уж и спокойная.

В частности на при детальном рассмотрении можно увидеть несколько ярких штормов вблизи и под южной границей полярной шапки

Поскольку Уран вращается на боку под углом около 98 градусов, у него самые экстремальные сезоны в Солнечной системе. Почти четверть каждого местного года Солнце светит над одним полюсом, погружая другую половину планеты в темную 21-летнюю зиму.

Также можно увидеть и 9 из 27 спутников Урана, которые тут показаны в виде ярких точек. По часовой стрелке, начиная с 2 часов: Розалинда, Пак, Белинда, Дездемона, Крессида, Бьянка, Порция, Джульетта и Пердита.

При отдалении в кадр попадают еще пять — Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон. Они считаются самыми крупными из спутников Урана.

Как сообщалось ранее, исследователи NASA обнаружили самую отдаленную черную дыру, которую им удавалось находить. Находка уникальна тем, что она находится на ранней стадии формирования и достигает массы родительской галактики.