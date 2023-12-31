В NASA хотят "приземлиться" на Солнце: первая попытка будет уже в следующем году

Зонду придется противостоять огромным температурам и солнечному излучению

Ученые из Американского аэрокосмического агентства (NASA) задумали амбициозную миссию, которую не проводил еще никто в истории космических полетов.

Как сообщает BBC, в конце 2024 года зонд "Паркер" пролетит мимо Солнца на расстоянии в чуть более 6 миллионов километров на огромной скорости в 195 километров за секунду.

Стоит отметить, что ни один из созданных человеком аппаратов никогда не двигался на подобной скорости, а потому это будет тоже впервые. Впрочем, главным достижением этой миссии будет расстояние, на которое собирается подойти зонд.

Как рассказал один из исследователей, которые работает над проектом, по сути это будет значить, что зонд практически "приземлится на звезду".

"Это будет монументальное достижение для всего человечества, эквивалентное высадке на Луну в 1969 году", — сказал ученый из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса Нур Рауафи.

Вместе с тем, отмечается, что скорость зонда будет зависеть от огромного гравитационного притяжения, которое будет разгонять его по мере "падения" на поверхность Солнца. Для наглядности это как пролететь от Лондона до Нью-Йорка за 30 секунд.

Солнечный зонд "Паркер" находится неподалеку Солнца с 2018 года и с каждым годом подходит к нашей звезде все ближе и ближе. 24 декабря 2024 года он совершит свой маневр и проведет необходимые измерения солнечного излучения и других показателей при помощи своего набора инструментов, которые были убраны за тепловой экран. А он ему пригодится, так как в ближайшей точке подлета температура может достигнуть 1400 градусов по Цельсию, для сравнения температура горения обычного костра может составлять от 590 до 1200 градусов.

При этом это не самая высокая температура на Солнце. Так на его поверхности температура может достичь 6000 градусов, а внутри короны и вовсе перевалить за миллион.

Кроме того, зонду придется противостоять потоку заряженных частиц, которые могут разгоняться до 400 километров за секунду. Ученые не могут полностью объяснить механизм их появления, но надеются, что миссия "Паркера" поможет ответить на этот и другие вопросы, связанные с формированием "солнечной погоды".

Как сообщалось ранее, в Японии готовят миссию по испытанию технологии, которая должна позволить эффективно перехватывать и уничтожать астероиды, приближающиеся к Земле на опасную дистанцию.