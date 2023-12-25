NASA показало "рождественскую ёлку" в далеком космосе: невероятный кадр

Такое явление находилось в созвездии Единорога

Американское космическое агентство NASA поделилось изображением звездного скопления, которое визуально похоже на рождественскую елку. Сделать его удалось благодаря данным двух телескопов.

Исследователи использовали инфракрасные данные Two Micron All Sky Survey, чтобы оживить картинку ярко-синими и белыми точками звезд, которые похожи на елочные украшения. Картинка была также повернута на 160 градусов, чтобы напоминать елку еще больше. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

"Скопление Рождественской елки, обнаруженное на расстоянии около 2500 световых лет от Земли, представляет собой пучок молодых звезд, возраст большинства из которых составляет от 1 до 5 миллионов лет. (Для сравнения, наше Солнце горит уже 5 миллиардов лет)", — говорится в сообщении.

Это скопление, известное как NGC 2264, представляет собой облако пыли и газа, которое находится в созвездии Единорога. В составе NGC 2264 содержатся звезды, как меньше, так и больше нашего Солнца, причем некоторые из них весят менее 10% массы Солнца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что телескоп "Джеймс Уэбб" показал уникальный снимок Урана и его многочисленных спутников.