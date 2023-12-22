Астронавты будут сыты: какое праздничное меню от NASA отправили в космос

Выбор продуктов для праздничных обедов большой

Вскоре вся планета будет праздновать новый год. Такое событие планируется и в космосе, но это требует много усилий и подготовки.

Чтобы предоставить астронавтам что-то особенное в новогодние праздники, над решением координационных и стратегических задач работает Кимберли Глаус Лет и ее команда. Об этом сообщает Earer.

Лет – ученая в компании Leidos, которая является подрядчиком NASA и сотрудничает с Лабораторией космических продуктов NASA, чтобы приготовить и упаковывать блюда – как праздничные, так и другие — для экипажа на космической станции.

У нее спросили, какие праздничные блюда будут у экипажа МКС в этом году. По словам Лет, в стандартное меню входят ломтики жареного и копченого индюшиного мяса, которое предварительно заморозили.

Кроме того, в праздничном меню будет картофельная каша, брюссельская капуста, макароны с сыром, зеленые бобы. На десерт выбрали лакомство из клюквы и яблоки.

Команда ученых также подготовила специальный контейнер с праздничными продуктами, включая консервированное крабовое мясо, копченый лосось. В меню есть паштет из свиной печени, желе из клюквенного соуса и латте с тыквенным пряником. Еду для праздничных обедов в космосе доставили еще в ноябре этого года. Астронавты полакомятся блюдами в праздничные дни.

Более того, блюда могут выбирать не только работники лаборатории космических продуктов, но и родственники. Но перед тем, как отправить посылку в космос, команда SFSL дает родственникам отзывы об избранных продуктах, чтобы не навредить космонавтам. Ведь даже обычные рождественские печенья и любые другие продукты, образующие крошки, могут привести к катастрофе на Международной космической станции из-за высокочувствительного оборудования на борту.

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