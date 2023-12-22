Астронавти будуть ситі: яке святкове меню від NASA відправлено в космос

Вибір продуктів для святкових обідів чималий

Вже незабаром вся планета святкуватиме новий рік. Таку подію планують і в космосі, але це потребує багато зусиль та підготовки.

Аби надати астронавтам щось особливе на новорічні свята, над вирішенням координаційних та стратегічних завдань працює Кімберлі Глаус Лет та її команда. Про це повідомляє Earer.

Лет — вчена у компанії Leidos, яка є підрядником NASA і співпрацює з Лабораторією космічних продуктів NASA, щоб готувати та упаковувати страви — як святкові, так і інші — для екіпажу на космічній станції.

У неї запитали, які святкові страви будуть в екіпажа МКС цього року. За словами Лет, до стандартного меню входять скибки смаженого та копченого індичого м'яса, яке попередньо заморозили.

Окрім цього, у святковому меню буде картопляна каша, брюссельська капуста, макарони з сиром, зелені боби. На десерт обрали ласощі з журавлини та яблука.

Команда вчених також підготувала спеціальний контейнер зі святковими продуктами, включаючи консервоване крабове м'ясо, копчений лосось. В меню є паштет зі свинячої печінки, желе із журавлинового соусу та лате з гарбузовим пряником. Їжу для святкових обідів в космосі доставили ще в листопаді цього року. Астронавти поласують стравами у святкові дні.

Ба більше, страви можуть обирати не лише працівники лабораторії космічних продуктів, але й родичі. Втім, перед тим, як відправити посилку в космос, команда SFSL надає родичам відгуки про обрані продукти, аби не нашкодити зореплавцям. Адже навіть звичайні різдвяні печива та будь-які інші продукти, котрі утворюють крихти, можуть призвести до катастрофи на Міжнародній космічній станції через високочутливе обладнання на борту.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені знайшли величезну "зоряну річку". Вона є першою у своєму роді, яку виявляли вчені за межами галактики.