NASA показало "різдвяну ялинку" у далекому космосі: неймовірний кадр

Таке явище знаходилось у сузір’ї Єдинорога

Американське космічне агентство NASA поділилося зображенням зоряного скупчення, яке візуально схоже на ялинку. Зробити його вдалося завдяки даними двох телескопів.

Дослідники використали інфрачервоні дані Two Micron All Sky Survey, щоб оживити картинку яскраво-синіми та білими точками зірок, які схожі на ялинкові прикраси. Картинку також повернули на 160 градусів, щоб вона нагадувала ялинку ще більше. Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

"Скупчення Різдвяної ялинки, виявлене на відстані близько 2500 світлових років від Землі, є пучок молодих зірок, вік більшості з яких становить від 1 до 5 мільйонів років. (Для порівняння, наше Сонце горить уже 5 мільярдів років)", — йдеться в повідомленні.

Це скупчення, відоме як NGC 2264, є хмарою пилу і газу, що знаходиться в сузір’ї Єдинорога. У складі NGC 2264 містяться зірки як менше, так і більше нашого Сонця, причому деякі з них важать менш ніж 10% маси Сонця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що телескоп "Джеймс Вебб" показав унікальний знімок Урана та його численних супутників.