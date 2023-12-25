В Японии готовятся тестировать "перехватчик астероидов": что известно

Испытание поможет в будущем развитию технологий планетарной обороны Земли

В Японии готовят миссию по испытанию технологии, которая должна позволить эффективно перехватывать и уничтожать астероиды, приближающиеся к Земле на опасную дистанцию. Японское космическое агентство JAXA планирует использовать космический аппарат Hayabusa-2.

Об этом пишет издание Republic World. Японцы планируют запустить Hayabusa-2 навстречу быстрому астероиду, который будет двигаться по направлению к Земле.

В декабре 2014 года аппарат Hayabusa-2 стартовал к астероиду 162 173 Ryugu, на который прибыл только в июне 2018 года и в течение 18 месяцев проводил сбор образцов обломков и ряд исследований. Миссия была завершена успешно, и у японских инженеров возникла новая идея.

Поскольку Hayabusa-2 имеет еще достаточно топлива на борту, аппарат будет направлен таким образом, чтобы в 2026 году он пролетел мимо астероида 2002 CC21. Но это не все: в 2031 году Hayabusa-2 должен перехватить маленький и быстрый астероид 1998 KY26 – его орбита пересекается с орбитой Земли.

Хотя 1998 KY26 является небольшим и сферическим объектом диаметром в 30 километров, он теоретически может представлять опасность для Земли. В агентстве подчеркнули, что астероиды каждые 100-1000 лет сталкиваются с землей, и некоторые из них могут представлять для планеты угрозу. Поскольку наземных наблюдений недостаточно, есть смысл провести именно такое испытание – в будущем оно поможет в развитии технологий планетарной обороны Земли.

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