Астероид размером с дом приблизится к Земле 6 сентября: каких еще неприятностей ждать из космоса в ближайшую неделю

Приближение космических тел ожидается по четным числам

К Земле регулярно приближаются астероиды разного размера. Некоторые из них превышают своими параметрами небоскреб. Часть не представляет никакой опасности для нашей планеты, но некоторые являются объектом особого внимания знатоков космоса.

Информационная панель Asteroid Watch отслеживает астероиды и кометы относительно близко к Земле. Кроме даты ближайшего сближения, здесь также отмечается диаметр объекта, приблизительный его размер и расстояние, которое остается до Земли в момент наибольшего сближения. Сайт сравнивает размер астероида со знакомыми людьми объектами и позволяет отслеживать путь в космосе.

В ближайшую неделю ожидается пять приближений к Земле, самое быстрое из них в среду 6 сентября. Диаметр этого астероида 18 м, а расстояние ближайшей позиции до Земли 5,11 млн километров.

Астероид будет размером с дом

Два космических тела приблизятся к нашей планете 8 сентября и еще двоих стоит ожидать 10 сентября. Один из них приблизится к планете как ближайший из этой пятерки на расстояние 1,52 млн километров. Оба астероида, которые астрономы планируют зафиксировать 10 сентября своими размерами сравнимы с самолетами.

Астероиды, которые будут пролетать мимо планеты 8 сентября

Астероиды, которые будут пролетать мимо планеты 10 сентября

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что специалисты придумали, что делать с приближающимися к нашей планете астероидами. Их движение неподалеку от Земли может угрожать нашей планете. В таком случае можно применить удар, который изменит траекторию движения астероида. Однако самой главной задачей остается отслеживание этих объектов с максимальной точностью.