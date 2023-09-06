Астероїд розміром з будинок наблизиться до Землі 6 вересня: яких ще халеп чекати з космосу в найближчий тиждень

Наближення космічних тіл очікується по парних числах

До Землі регулярно наближаються астероїди різного розміру. Деякі з них перевищують своїми параметрами хмарочос. Частина не становить жодної небезпеки для нашої планети, однак деякі є об'єктом особливої уваги знавців космосу.

Інформаційна панель Asteroid Watch відстежує астероїди та комети, які відносно близько наближаються до Землі. Окрім дати найближчого зближення тут також відзначається діаметр об'єкта, приблизний його розмір і відстань яка лишається до Землі в момент найбільшого зближення. Сайт порівнює розмір астероїда зі знайомим людям об'єктами і дозволяє відстежувати шлях в космосі.

У найближчий тиждень очікується п'ять наближень до Землі, найшвидше з них у середу 6 вересня. Діаметр цього астероїда 18 м, а відстань найближчої позиції до Землі 5,11 млн кілометрів.

Астероїд буде розміром з будинок

Два космічних тіла наблизиться до нашої планети 8 вересня і ще двох варто очікувати 10 вересня. Один з них наблизиться до планети як найближче з цієї п'ятірки на відстань 1,52 млн кілометрів. Обидва астероїди які астрономи планують зафіксувати 10 вересня своїми розмірами порівняні з літаками.

Астероїди, які пролітатимуть повз планету 8 вересня

Астероїди, які пролітатимуть повз планету 10 вересня

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що фахівці придумали, що робити з астероїдами, які наближуються до нашої планети. Їхній рух неподалік Землі може загрожувати нашій планеті. В такому разі можна застосувати удар, який змінить траєкторію руху астероїда. Проте найголовнішою задачею лишається відстеження цих об'єктів з якомога збільшує точністю.