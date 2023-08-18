До Землі мчить астероїд розміром з величезний хмарочос: названо дату, коли чекати "гостя"

Швидкість, з якою мчатиме космічний об’єкт — 51 300 км/год

Наступного тижня поряд із Землею пролетить гігантський астероїд 6037 (1988 EG), довжина якого становить 549 метрів. Його за розмірами можна порівняти зі 123-поверховим надвисоким хмарочосом, в районі розважального комплексу Lotte World у Сеулі, Південна Корея. Його висота 555 метрів.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Так, за даними Національного управління Сполучених Штатів Америки з аеронавтики та дослідження космосу (NASA), зближення відбудеться 23 серпня. Відстань від гігантського космічного об’єкта до Землі становитиме 6,1 мільйона кілометрів. Швидкість, з якою мчатиме астероїд — 51 300 км/год.

Варто додати, що якщо астероїд наближається до Землі ближче, ніж на 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, NASA вважає його потенційно небезпечним. Таким чином, цей об’єкт також розцінюється як небезпечний.

Для порівняння публікуємо фотографію згаданого вище хмарочоса, щоб приблизно можна було оцінити розміри астероїда, що летить до нашої планети.

Хмарочос Lotte World Tower у Сеулі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в космосі було зафіксовано 16-хвилинний сплеск енергії, якому надали назву GRB 220627A. Такі вибухи вчені називають гамма-спалахами.