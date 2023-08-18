К Земле несется астероид размером с огромный небоскреб: названа дата, когда ждать "гостя"

Скорость, с которой будет мчать космический объект — 51 300 км/ч

На следующей неделе рядом с Землей пролетит гигантский астероид 6037 (1988 EG), длина которого составляет 549 метров. Его по размерам можно сравнить со 123-этажным сверхвысоким небоскрёб, в районе развлекательного комплекса Lotte World в Сеуле, Южная Корея. Его высота 555 метров.

Об этом информирует Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Так, по данным Национального управления Соединенных Штатов Америки по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), сближение произойдет 23 августа. Расстояние от гигантского космического объекта до Земли составит 6,1 миллиона километров. Скорость, с которой будет мчать астероид — 51 300 км/ч.

Стоит добавить, что если астероид приближается к Земле ближе, чем на 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считает его потенциально опасным. Таким образом, данный объект также расценивается как опасный.

Для сравнения публикуем фотографию упомянутого выше небоскреба, чтобы примерно можно было оценить размеры астероида, летящего к нашей планете.

Небоскреб Lotte World Tower в Сеуле

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в космосе был зафиксирован 16-минутный всплеск энергии, которому присвоили название GRB 220627A. Такие взрывы ученые называют гамма-вспышками.