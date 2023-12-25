У Японії готуються тестувати "перехоплювач астероїдів": що відомо

Випробування допоможе у майбутньому розвитку технологій планетарної оборони Землі

В Японії готують місію з випробування технології, яка повинна дозволити ефективно перехоплювати та знищувати астероїди, які наближаються до Землі на небезпечну дистанцію. Японське космічне агентство JAXA планує для цього використати космічний апарат Hayabusa-2.

Про це пише видання Republic World. Японці планують запустити Hayabusa-2 назустріч швидкому астероїду, який буде рухатися у напрямку Землі.

У грудні 2014 року апарат Hayabusa-2 стартував до астероїда 162 173 Ryugu, до якого прибув лише у червні 2018 року та протягом 18 місяців проводив збір зразків уламків та низку досліджень. Місія була завершено успішно, і в японських інженерів виникла нова ідея.

Оскільки Hayabusa-2 має ще достатньо палива на борту, апарат скерують таким чином, щоб у 2026 році він пролетів повз астероїд 2002 CC21. Але це ще не все: у 2031 році Hayabusa-2 повинен перехопити маленький та швидкий астероїд 1998 KY26 – його орбіта перетинається з орбітою землі.

Хоча 1998 KY26 є невеликим та сферичним об'єктом діаметром у 30 кілометрів, він теоретично може становити небезпеку для Землі. В агентстві підкреслили, що астероїди кожні 100-1000 років зіштовхуються із землею, і деякі з них можуть становити для планети небезпеку. Оскільки наземних спостережень недостатньо, є сенс провести саме таке випробування – в майбутньому воно допоможе у розвитку технологій для планетарної оборони Землі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені знайшли в космосі гігантські зоряний потік, що пересікає нашу Галактику. Вони опублікували фото незвичайного явища.