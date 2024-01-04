"Это еще никогда не делали люди": 13-летний парень прошел Тетрис до конца (видео)

Принцип игры – быстро убирать строки, используя падающие блоки

Игру "Тетрис", разработанную в 1980-х годах советским программистом, впервые полностью прошел человек. Речь идет именно о классическом "Тетрисе" — видеоигре-головоломке для Nintendo Entertainment System (NES), выпущенной в 1989 году, основанной на Tetris Алексея Пажитнова. Это первый официальный выпуск Tetris для консоли.

13-летний Уиллис Гибсон выложил соответствующее видео победного матча — на его счету "999999", а сам экран завис. "Когда я начинал играть в эту игру, я никогда не ожидал, что когда-нибудь выйдет сбой в игре или я смогу победить ее", — пишет юноша, а на видео говорит, что не чувствует пальцев.

Как пишет The New York Times, ранее в оригинальной версии игры для Nintendo до такого доходил только искусственный интеллект. "Это еще никогда не делали люди", — цитирует издание Винса Клементе, президента Чемпионата мира по классическому Тетрису.

Уиллису Гибсону 13 лет, он живет в Оклахоме. На прошлогоднем Чемпионате мира по классическому Тетрису он занял третье место в общем зачете.

В игре, когда он "победил "Тетрис", Уиллис достиг уровня 157, достигнув "экрана уничтожения" Тетриса, момента, когда в видеоигру невозможно играть из-за ограничений в ее кодировании. На видео видно сообщение о "уровне 18", это потому, что код для дальнейшей игры не был разработан.

Парень играет именно старую версию игры, ценя ее простоту. Консоль мать купила парню в ломбарде, также приобрела старый телевизор с электронно-лучевой трубкой, поэтому оборудование для рекорда было максимально оригинальным. На "Тетрис" в неделю Уиллис тратит около 20 часов.

Достижение Уиллиса показывает, что можно попытаться пройти дальше, ведь игра остановилась на уборке одного ряда блоков. Двойная уборка может этого не сделать – это вызов для других игроков повторить и превзойти рекорд.

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