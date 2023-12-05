Вышел первый релиз GTA VI: что известно о новой части легендарной игры

В игре будет два главных героя – впервые для серии одним из них станет женщина

Rockstar Games 5 декабря выпустила официальный трейлер анонса GTA VI – после того, как в сентябре произошла утечка данных по игре. Ориентировочно игра выйдет в 2025 году, а местом действия станет знакомый всем поклонникам культовой серии Вайс-Сити.

Ролик появился на официальном канале Rockstar Games на YouTube. Трейлер длиной в полторы минуты открывает некоторые подробности о предстоящей игре.

Да, местом действия станет Вайс-Сити, который мы все хорошо знаем по истории приключений Томми Версетти в нулевых годах. Однако это будет не город 80-х годов с его вайбом тех времен и атмосферой старых кинофильмов – а Вайс ХХI века, со всеми плюсами и минусами.

В игре будет два главных героя – впервые для серии одним из них станет женщина. Это будет история Люсии и Джейсона, а сюжетная линия героев основана на истории Бонни и Клайда, известных грабителей в США в 1930-х годах.

Кроме того, известно, что смена героев будет мгновенной, а не задержкой, как в пятой части. И, наконец, в игре появится стелс-механика, которой ни в одной части раньше не было.

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