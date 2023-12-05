Вийшов перший реліз GTA VI: що відомо про нову частину легендарної гри

У грі буде два головні герої – вперше для серії одним із них стане жінка

Rockstar Games 5 грудня випустила офіційний трейлер анонсу GTA VI – після того, як у вересні стався витік даних щодо гри. Орієнтовно гра вийде у 2025 році, а місцем дії стане знайомий усім шанувальникам культової серії Вайс-Сіті.

Ролик з'явився на офіційному каналі Rockstar Games на YouTube. Трейлер довжиною у півтори хвилини відкриває деякі подробиці щодо майбутньої гри.

Так, місцем дії стане Вайс-Сіті, який ми всі добре знаємо по історії пригод Томмі Версетті у нульових роках. Проте це буде не місто 80-х років з його вайбом тих часів та атмосферою старих кінофільмів – а Вайс XXI сторіччя, з усіма плюсами та мінусами.

У грі буде два головні герої – вперше для серії одним із них стане жінка. Це буде історія Люсії та Джейсона, а сюжетна лінія героїв буде заснована на історії Бонні та Клайда, відомих грабіжників у США в 1930-х роках.

Окрім того, відомо, що зміна героїв буде миттєвою, а не із затримкою, як у п'ятій частині. І нарешті у грі з'явиться стелс-механіка, якої у жодній частині раніше не було.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що російські геймери збунтувалися проти української компанії-розробника комп’ютерних ігор GSC Game World. Ображені жителі країни-ізгоя, які фанатіють від серії ігор S.T.A.L.K.E.R., погрожують "зливати" сюжетні подробиці довгоочікуваної новинки компанії.