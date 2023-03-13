Ображені росіяни шантажують творців української гри S.T.A.L.K.E.R.: у компанії відповіли на погрози

Компанія залишилася непохитна

Російські геймери збунтувалися проти української компанії-розробника комп’ютерних ігор GSC Game World. Ображені жителі країни-ізгоя, які фанатіють від серії ігор S.T.A.L.K.E.R., погрожують "зливати" сюжетні подробиці довгоочікуваної новинки компанії.

Так, на сторінці спільноти в російській соцмережі "VK" під назвою "Вісник "Того Самого Сталкера", яка називає себе "однією із найавторитетніших спільнот у сталкер-ком’юніті" з’явився пост із погрозами на адресу GSC.

Автор повідомлення зажадав від українських розробників локалізувати знову гру на російську, "переосмислити своє ставлення до гравців з Білорусі та росії, вибачитись за негідне ставлення до простих гравців із цих країн" та розбанити профіль NF Star на форумі гри в Discord.

Ультиматум має бути виконаний до 15 березня цього року, але якщо цього не станеться, він обіцяє викласти в мережу не менш як 30 гігабайт деяких присвячених грі матеріалів.

У коментарях до посту користувач Nick Frost, який і висунув свої умови, написав, що не боїться наслідків, бо сам є "учасником СВО (війни в Україні. – Ред.)". Він пише, що готовий вибачатися перед авторами після виконання вимог і вибачень з їхнього боку за "негідне ставлення до простих гравців із цих країн".

Щоб переконати користувачів та компанію в реальній наявності інформації про гру, він опублікував кілька скріншотів з неї.

Відповідь компанії не забарилася. Там підтвердили, що нещодавно обліковий запис одного з розробників компанії було зламано, а отримані дані зловмисники збираються використовувати для шантажу.

Втім, попри це, GSC не збирається змінювати свою позицію, а любителям їх ігор порадили у разі, якщо вони натрапити на якісь "зливи" просто проходити повз і не псувати собі враження від майбутньої гри ранніми та недоопрацьованими її файлами та подробицями.

Для довідки: наступна гра компанії GSC Game World має назву "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Вона, як і минулі частини, є шутером від першої особи, дії якої відбуваються на території Чорнобильської зони відчуження.

Всі ігри цієї компанії особливо сподобалися гравцям із пострадянських країн. Чимала частка фанатів є і росіянами.

З початком повномасштабної війни компанія всіляко показувала свою любов і вірність Україні і навіть прибрала російську озвучку зі свого нового дітища. Це та інші проукраїнські рішення компанії фанати з країни-агресора зустрічали багнетами, зазвичай, заводячи пісню про "це все не ми, це путін" тощо, а також почали ображатись і хейтити гру.

Як можна побачити, шантаж росіян не зміг змінити позиції компанії і вона й далі дотримується свого рішення залишити у грі лише англійську та українську озвучки.

Раніше ми писали, що ФСБ вбила "українських диверсантів" – це виявилися невинні фанати гри S.T.A.L.K.E.R..