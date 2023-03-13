Обиженные россияне шантажируют создателей украинской игры S.T.A.L.K.E.R.: в компании ответили на угрозы

Компания осталась непоколебима

Российские геймеры взбунтовались против украинской компании-разработчика компьютерных игр GSC Game World. Обиженные жители страны-изгоя, которые фанатеют от серии игр S.T.A.L.K.E.R., угрожают "сливать" сюжетные подробности долгожданной новинки компании.

Так, на странице сообщества в российской соцсети "VK" под названием "Вестник "Того Самого Сталкера", которое называет себя "одним из самых авторитетных сообществ в сталкер-комьюнити" появился пост с угрозами в адрес GSC.

Автор сообщения потребовал от украинских разработчиков локализировать вновь игру на русский, "переосмыслить своё отношение к игрокам из беларуси и россии, извиниться за недостойное отношение к простым игрокам из этих стран" и разбанить профиль NF Star на форуме игры в Discord.

Ультиматум должен быть выполнен до 15 марта этого года, но если этого не случится, он обещает выложить в сеть не менее 30 гигабайт неких посвященных игре материалов.

В комментариях к посту пользователь Nick Frost, который и выдвинул свои условия, написал, что не опасается последствий, потому что сам является "участником СВО (войны – Ред.)". Он пишет, что готов извиняться перед авторами после выполнения требований и извинений с их стороны за "недостойное отношение к простым игрокам из этих стран".

Чтобы убедить пользователей и компанию в реальном наличии информации об игре, он опубликовал несколько скриншотов из неё.

Ответ компании не заставил себя ждать. Там подтвердили, что недавно учетная запись одного из разработчиков компании была взломана, а полученные данные злоумышленники собираются использовать для шантажа.

Впрочем, GSC не смотря на это не собирается менять свою позицию, а любителям их игр посоветовали в случае, если они наткнуться на какие-то "сливы", просто проходить мимо и не портить себе впечатления от будущей игры ранними и недоработанными её файлами и подробностями.

Для справки: следующая игра компании GSC Game World носит название "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Она, как и прошлые части является шутером от первого лица, действия которой происходят на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Все игры данной компании особенно полюбились игрокам из постсоветских стран. Немалая доля фанатов является и россиянами.

С началом полномасштабной войны компания всячески показывала свою любовь и верность Украине и даже убрала русскую озвучку из своего нового детища. Это и другие проукраинские решения компании фанаты из страны-агрессора восприняли в штыки, обычно, заводя песню об "это все не мы, это путин" и т.д, а также начали обижаться и хейтить игру.

Как можно увидеть, шантаж россиян не смог изменить позиции компании и она, будет и дальше придерживается своего решения оставить в игре только английскую и украинскую озвучки.

Ранее мы писали, что ФСБ убила "украинских диверсантов" – это оказались безобидные фанаты игры S.T.A.L.K.E.R.