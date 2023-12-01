Показали офіційний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: коли нарешті вийде гра

Гру планувалося випустити у 2023 році, але все ж таки дату знову зсунули

Українська студія GSC Game World, яка відома серією ігор S.T.A.L.K.E.R., 30 листопада публічно представила офіційний трейлер нової та давно вже очікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Вона стане продовженням першої серії з трьох ігор.

Трейлер опубліковано на офіційному каналі розробників. Передбачається, що гра вийде у першому кварталі 2024 року.

Точної дати у компанії не називають – але вже доступне передзамовлення. Також відомо, що до гри не будуть мати доступу жителі росії та Білорусі.

S.T.A.L.K.E.R. 2 розроблявся не так довго, як перша гра, але з моменту анонсу пройшло вже чимало часу. Планувалося що гра побачить світ у квітні 2022 року, але у січні розробники заявили, що дата випуску зсувається на грудень. А вже у лютому 2022 року до України вторглися російські терористи й розробка гри призупинилася. GSC Game World релокувала частину співробітників, інші залишилися працювати у Києві. Саму гру хотіли випустити у 2023 році попри усі труднощі, але все ж прийняли рішення перенести запуск.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що російські геймери збунтувалися проти української компанії-розробника комп’ютерних ігор GSC Game World. Ображені жителі країни-ізгоя, які фанатіють від серії ігор S.T.A.L.K.E.R., погрожують "зливати" сюжетні подробиці довгоочікуваної новинки компанії.