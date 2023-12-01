Показали официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: когда наконец-то выйдет игра

Игру планировалось выпустить в 2023 году, но все же дату снова сдвинули

Украинская студия GSC Game World, известная серией игр S.T.A.L.K.E.R., 30 ноября публично представила официальный трейлер новой и давно ожидаемой игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Она станет продолжением первой серии из трех игр.

Трейлер опубликован на официальном канале разработчиков. Предполагается, что игра выйдет в первом квартале 2024 года.

Точной даты в компании не называют – но уже доступен предзаказ. Также известно, что к игре не будут иметь доступ жители россии и Беларуси.

STALKER 2 разрабатывался не так долго как первая игра, но с момента анонса прошло уже немало времени. Планировалось, что игра увидит свет в апреле 2022 года, но в январе разработчики заявили, что дата выпуска сдвигается на декабрь. А уже в феврале 2022 года в Украину вторглись российские террористы и разработка игры приостановилась. GSC Game World релоцировала часть сотрудников, остальные остались работать в Киеве. Саму игру хотели выпустить в 2023 году, несмотря на все трудности, но все же приняли решение перенести запуск.

Напомним, "Телеграф" писал, что российские геймеры взбунтовались против украинской компании-разработчика компьютерных игр GSC Game World. Обиженные жители страны-изгоя, фанатеющие от серии игр STALKER, угрожают "сливать" сюжетные подробности долгожданной новинки компании.