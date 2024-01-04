"Це ще ніколи не робили люди": 13-річний хлопець пройшов Тетріс до кінця (відео)

Принцип гри — швидко прибирати рядки, використовуючи падаючі блоки

Гру "Тетріс", розроблену в 1980-х роках радянським програмістом, вперше повністю пройшла людина. Йдеться саме про класичний "Тетріс" — відеогру-головоломку для Nintendo Entertainment System (NES), випущену в 1989 році, що заснована на Tetris Олексія Пажитнова. Це перший офіційний випуск Tetris для консолі.

13-річний Вілліс Гібсон виклав відповідне відео переможного матчу — на його рахунку "999999", а сам екран завис. "Коли я починав грати в цю гру, я ніколи не очікував, що коли-небудь вийде збій у грі або я переможу її", — пише юнак, а на відео каже, що не відчуває пальців.

Як пише The New York Times, раніше в оригінальній версії гри для Nintendo до такого доходив тільки штучний інтелект. "Це ще ніколи не робили люди" цитує видання Вінса Клементе, президента Чемпіонату світу з класичного Тетріса.

Віллісу Гібсону 13 років, він живе в Оклахомі. На минулорічному Чемпіонаті світу з класичного Тетріса він посів третє місце в загальному заліку.

В грі, коли він "переміг "Тетріс", Вілліс досяг рівня 157, досягнувши "екрана знищення" Тетріса, моменту, коли у відеогру неможливо грати через обмеження в її кодуванні. На відео видно повідомлення про "рівень 18", це тому, що коду для подальшої гри не було розроблено.

Хлопець грає саме стару версію гри, цінуючи її за простоту. Консоль мати купила хлопцю в ломбарді, також придбала старий телевізор з електронно-променевою трубкою, тож обладнання для рекорду було максимально оригінальне. На "Тетріс" в тиждень Вілліс витрачає близько 20 годин.

Досягнення Вілліса показує, що можна спробувати пройти далі, адже гра зупинилась на прибиранні одного ряду блоків. Подвійне прибирання може цього не зробити — це виклик для інших гравців повторити та перевершити рекорд.

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