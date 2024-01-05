На Сонці аж сім плям, які постійно спалахують: чи спровокують вони магнітні бурі

Варто готуватись до великої кількості збурень у 2024 році

На світилі продовжують рости 7 плям. Чотири з них пронумеровані, однак останні мають нестабільні магнітні поля, які містять енергію для сильних сонячних спалахів.

Синоптики NOAA кажуть, передає Spaceweather, що 5 січня ймовірність спалахів класу М становить 40%, а спалахів X – 15%. Однак на Землі вже панує 6-бальна магнітна буря.

Водночас вчені наголошують на тому, що наближається сонячний максимум.

З початку 25 сонячного циклу в грудні 2019 року 782 групи плям панували на поверхні Сонця. Майже половина, а саме 361, з’явилися у 2023 році. Це можна подивитись на інфографіці:

"Я створив цей 4-річний огляд, використовуючи зображення з обсерваторії сонячної динаміки NASA. Графік показує фактичну місячну кількість сонячних плям (білий) проти прогнозів (синій). Сонце перевершує прогноз", — каже Алі Ебрагімі Сераджі, вчений в обсерваторії Махані в Ірані.

Багато астросиноптиків вважають, що Сонячний максимум відбудеться у 2024 році. Це означає, що з'явиться ще більше плям, які незабаром викличуть спалахи на світилі, а потім геомагнітні бурі та полярні сяйва на Землі.

Прогноз магнітних бур на Землі протягом 5-14 січня 2024 року

Згідно з даними сайту Meteoagent, наразі, 5 січня, магнітосфера нашої планети потерпає від магнітної бурі 6 балів, яке вже 6 січня зникне з графіку.

Після того, протягом 7-14 січня триматиметься геомагнітна тиша, сила якої не перевищуватиме 3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні можуть погіршитись погодні умови вже найближчим часом.