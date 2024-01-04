Ще один сильний сонячний спалах: наскільки потужною буде нова магнітна буря

З'явився оновлений графік штормів

Сонячна пляма AR3536 не хоче дати спокій Землі, тому вона викликала ще один сильний спалах. Він може стати причиною геомагнітного шторму.

Вибух класу M4 досяг піка 4 січня і викинув у космос потік плазми. Про це повідомили вчені на сайті Spaceweather.

Екстремальне ультрафіолетове випромінювання від спалаху іонізувало верхню частину атмосфери Землі, спричинивши короткохвильове радіозатемнення над Австралією та навколишнім Тихим океаном.

За словами вчених, ця пляма має закручене магнітне поле, яке містить багато енергії для потужних спалахів. За два дні AR3536 вибухнула двома надпотужними спалахами класу М та класу Х5.

Прогноз магнітних бур на Землі протягом 4-13 січня 2024 року

Згідно з даними сайту Meteoagent, наразі, 4 січня, магнітосфера нашої планети потерпає від магнітної бурі 5 балів, яке вже 5 січня виросте до середньої потужності.

Після того, протягом 6-13 січня триматиметься геомагнітна тиша, сила якої не перевищуватиме 3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики прогнозують різке похолодання в Україні.