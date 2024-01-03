Перший метеорний дощ року і не тільки: найвидовищніші космічні явища січня

Метеорних потоків в січні буде два

Останній зорепад 2023 року вже вщух і йому на зміну приходить інший. Квадрантиди можуть потенційно стати найпотужнішим метеорним потоком, проте тривають у піку лише кілька годин.

Графік космічних явищ на січень опублікував Smithsonian Magazine. Окрім фаз Місяця та метеорних потоків в ньому зазначений час, в який краще спостерігати певні планети.

Пік метеорного потоку Квадрантиди, 3-4 січня

На нічному небі в ці дні можна спостерігати від 25 до 120 падаючих зірок на годину. Потенційно Квадрантиди можуть стати найпотужнішим метеорним потоком 2024 року. Загалом цей потік активний з 26 грудня по 16 січня 2024 року, проте його пік триватиме лише кілька годин і можна буде побачити сині метеори з тонкими шлейфами.

Радіант Квадрантиди знаходиться далеко на півночі на куполі неба, що робить його видимим переважно з Північної півкулі. Треба дивитися в бік сузір’я Великої Ведмедиці, оскільки радіант цього потоку знаходиться трохи нижче цього в небі.

Молодик, 11 січня

Ця фаза Місяця дозволяє зіркам яскраво сяяти без перешкод від місячного світла, що забезпечує найкращі умови для спостереження за небом.

Сатурн і місяць, 13 і 14 січня

Протягом двох ночей зростаючий півмісяць і планета з кільцями будуть дуже близько одна до одної в небі. Увечері 13 січня Місяць з’явиться над Сатурном, а наступної ночі Сатурн буде на вершині. Дует буде видно неозброєним оком, але щоб розгледіти кільця Сатурна, вам знадобиться телескоп.

Юпітер і Місяць 17 і 18 січня

Юпітер зробить близький проліт повз Місяць у середині місяця. Оскільки Місяць перебуває у зростаючій фазі, Юпітер буде знаходитися ліворуч від природного супутника 17 січня та під ним 18 січня. Яскравий газовий гігант буде видно протягом місяця.

Пік метеорного потоку Мінорид Гамма-Ведмедиці, 19 січня

Цей другий січневий метеоритний потік менш відомий і менш вражаючий, ніж Квадрантиди. На своєму піку Мінориди Гамма-Ведмедиці можуть виробляти лише три метеори на годину. Радіант, або точка на небі, звідки виходять метеори, — це сузір’я Малої Ведмедиці.

Повня, 25 січня

Січневий повний місяць, перший у році, традиційно відомий як "вовчий місяць". 25 січня повністю освітлений місяць зійде на північному сході біля заходу сонця.

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