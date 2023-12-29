Космічна краса: обрали кращі фото північного сяйва

Красиве явище спричиняє сонячний вітер, що досягає атмосфери планети

Північне або полярне сяйво — надзвичайно красиве природне явище, яке привертає увагу туристів з усього світу до північних районів планети. Цьогоріч через сонячну активність його могли побачити навіть в Україні.

Сяйво потрапило в об'єктив безлічі фотографів. Видання Capture the Atlas вшосте обрало 25 найкращих фотографій північного сяйва. Переможцем став знімок фотографа Ніколаса Уорнера "Шторм над Сукакпаком". Знімок був зроблений на Алясці у США. "Коли ми прибули туди, небо вибухнуло з більшою енергією, ніж я бачив за понад десять років фотографування Аврори", — розповідає автор.

"Шторм над Сукакпаком" – Ніколас Уорнер

Друге місце посів знімок Вінсента Бодеса "Арктичний танець". Його було знято у Тромсе, Норвегія. Третя сходинка за Джорданом Макіналлі — знімок "Втратив ким хочу бути". Він був знятий на озері Моук, Нова Зеландія.

"Арктичний танець" – Вінсент Бодес

"Втратив ким хочу бути" - Джордан Макіналлі

Серед інших місць, де були зроблені фото 25 фіналістів конкурсу — Італія, Велика Британія, Норвегія, Австралія, Німеччина, США, Ісландія, Росія, Канада, Фінляндія, Нова Зеландія. В топ потрапили також вибрані кадри з широт, де вогні ніколи раніше не фотографувалися.

"Нескінченність" – Джуліо Кобіанкі "Сонце, що заходить" — Алекс Вайдес "Острів Аврора" — Кет Лоуман "Червоне полум'я"- Лаура Оппельт "Goleuadau'r Gogledd" – Метью Браун

Раніше "Телеграф" публікував вісім найкрасивіших фотографій космосу за версією Times Now. На них різноманітні знімки галактики та зірок, зроблені за допомогою телескопів.