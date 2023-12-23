Старший за єгипетські піраміди: у Києві показали реконструкцію унікального храму трипільців (фото)

Храм будували задовго до появи перших пірамід у Єгипті

У Києві широкому загалу показали макет храму людей трипільської культури. Археологи знайшли рештки будівлі на території села Небілівка, що на Кіровоградщині.

Як повідомляє Укрінформ, презентація пройшла у Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка НТУУ "КПІ" до 130-річчя відкриття Трипільської культури. Макет був створений дослідником історії цього народу Володимиром Перегінцем.

Сам макет є реконструкцією в масштабі 1:30, а його довжина становить 2 метри при ширині 70 сантиметрів. Оригінальна ж будівля була 60 на 20 метрів і мала три поверхи. Головний вхід храму був направлений у бік, де сходить Сонце у сонцестояння, а всередині будівлі знайшли сім вівтарів. Споруду будували в 4 тисячолітті до нашої ери, тобто не менше 6 тисяч років тому. Для порівняння найдавніша з єгипетських пірамід будувалася з 2667 по 2648 р. до н.е.

При цьому археологи зазначають, що інших подібних будівель на місцях розкопок трипільської культури не було виявлено ні в Україні, ні за її межами.

Археологи зазначають, що в містечку, де було знайдено храм, на той час жило близько 5-6 тисяч людей, вони вміли варити пиво, займалися землеробством, виготовляли одяг і звичайно займалися виготовленням посуду, через який ця культура і стала відомою широкою. аудиторії.

Як відомо, трипільська культура чи культура Кукутень, як її називають у Румунії, існувала орієнтовно з 5500 до 2650 років до нашої ери на території Румунії, Молдови та України.

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