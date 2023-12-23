Старше, чем египетские пирамиды: в Киеве показали реконструкцию уникального храма трипольцев (фото)

Храм строили задолго до появления первых пирамид в Египте

В Киеве широкой публике показали макет храма людей трипольской культуры. Археологи нашли остатки здания на территории села Небеливка, что в Кировоградской области.

Как сообщает Укринформ, презентация прошла в Научно-технической библиотеке им. Г. И. Денисенко НТУУ "КПИ" к 130-летию открытия Трипольской культуры. Макет был создан исследователем истории этого народа Владимиром Перегинцем.

Сам макет представляет собой реконструкцию в масштабе 1:30, а его длина составляет 2 метра при ширине в 70 сантиметров. Оригинальное же здание было 60 на 20 метров и имело три этажа. Главный вход храма был направлен в сторону, где восходит Солнце в солнцестояния, а внутри здания нашли семь алтарей. Постройку соорудили в 4 тысячелетии до нашей эры, то есть не менее 6 тысяч лет назад. Для сравнения самая древняя из египетских пирамид строилась с 2667 по 2648 гг до нашей эры.

При этом археологи отмечают, что других подобных зданий на местах раскопок трипольской культуры не было обнаружено ни в Украине, ни за ее пределами.

Археологи отмечают, что в городке, где был найден храм, в то время жило около 5-6 тысяч человек, они умели варить пиво, занимались земледелием, изготовляли одежду и конечно же занимались изготовлением посуды, из-за которой эта культура и стала известной широкой аудитории.

Как известно, Трипольская культура или культура Кукутень, как ее называют в Румынии, существовала ориентировочно с 5500 до 2650 годов до нашей эры на территории Румынии, Молдовы и Украины.

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