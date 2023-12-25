Затонулий храм, "небесна" чаша та скло для таємничих ритуалів. 10 головних археологічних знахідок-2023 (фото)

Деякі артефакти вироблені 3000 років тому

Археологи та звичайні люди впродовж цього року розкопали неймовірні знахідки. Від сховища золотих та срібних монет до вишуканого ювелірного виробу.

Про це повідомляє liveScince. Портал підготував 10 надзвичайних відкриттів, зроблених у 2023 році, які доводять, що полювання за скарбами ніколи не застаріє.

Колекція монет в Японії

Під час будівельного проєкту на північ від Токіо розкопали сховище приблизно з 100 000 монет. Колекцію валюти розділили на 1 060 пачок. Монети датуються від 175 до нашої ери до 1265 нашої ери. Зазначається, що частина походила з Китаю і містила китайську скульптуру "Banliang", в перекладі означає "півунція". До цього часу дослідники дослідили всього 334 монет, і ще невідомо, яку інформацію знайдуть на інших.

Затонулий храм для давньоєгипетського бога Амона

Підводні археологи, які досліджували канал біля Середземного узбережжя Єгипту, виявили підводний храм, який мав скарби. Дослідивши храм, який зруйнували приблизно в середині II століття до нашої ери, встановили, що він був побудований для давньоєгипетського бога Амона. В ньому відкопали срібні інструменти, золоті прикраси та алебастрові посудини.

Райдужна чаша, виготовлена кельтами в Німеччині

В Німеччині біля річки знайшли райдужну чашу, яку робили кельти понад 2 000 років тому. Вона має рідкісний елемент дизайну: чотирикінцеву зірку, оточену арками. Знахідка — одна з трьох відомих райдужних чаш. Свою назву отримали на основі кельтської легенди, що вони є краплями золота, що впали на Землю під час веселки.

Монети часів громадянської війни в США

Чоловік, який працював на своєму полі в американському штаті Кентуккі, виявив скарб у вигляді 700 монет з епохи громадянської війни. Сховище, яке отримало назву "Великий Кентуккійський скарб", містило сотні золотих монет, виготовлених між 1840 і 1863 роками. Дослідники вважають, що цю колекцію закопали перед набігом конфедератів влітку 1863 року.

Прикраса для волосся бронзової епохи в Уельсі

Вздовж дороги в Уельсі знайшли золотий обруч для волосся. Він був виготовлений за часів бронзової епохи. Під час розкопок археологи також відкрили дерев'яний гребінець, який вважається найдавнішим у Великій Британії. Обидва предмети були закопані поруч із залишками людини, яка, ймовірно, мала високий соціальний статус.

Мечі епохи бронзи та тисячі середньовічних монет в Німеччині

Група волонтерів-консерваторів знайшла приблизно 8 000 середньовічних монет. А також сім мечів епохи бронзи. Археологи вважають, що зброя надто стара та її вік складає 3 000 років. Монети, які були знайдені, складали найбільше слов'янське скарбництво з монетами з 11 століття.

Майстерня зі скла, вкрита кельтськими монетами в Чехії

Біля Альп чеські археологи виявили найдавнішу відому майстерню зі скла. Вони вважають, що її використовували для ритуальних цілей. Майстерні близько 2 300 років, вона містила готові вироби зі скла та янтарю, включаючи намиста і браслети. На місці також знайшли 2 000 золотих і срібних монет, виготовлених кельтами.

Золоті намиста в Іспанії

Після того, як на півночі Іспанії стався зсув ґрунту, було знайдено два браслети, прикрашеними золотими намистинами. За стилем і технікою виготовлення прикрас археологи вирішили, що браслети були виготовлені приблизно у 500 роках до нашої ери, під час залізного віку в Іберії та носились членами верхнього класу.

Сховище монет біля давнього буддійського храму в Пакистані

Археологи в Пакистані знайшли колекцію 2 000-річних бронзових монет серед руїн давнього буддійського храму, відомого як ступа. Монети та храм пов'язані з Кушанською імперією, переважно буддійським утворенням, яке правило регіоном приблизно від II століття нашої ери. Корозія призвела до того, що монети злилися в єдиний зелений колір з вагою п'ять кілограмів.

Мідні монети, сховані в глиняному глечику в Польщі

Людина, яка використовувала металошукач для пошуку запасних частин для трактора, була здивована, коли виявила сховище з 1 000 мідних монет, закопаних під верхнім шаром ґрунту. Подальші розкопки виявили розбитий глиняний глечик із єдиним вузьким вузлом — переповнений монетами. Його виготовили у Варшаві в XVII столітті.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині знайшли рештки унікального святилища. Споруда була побудована 10 столітті.