Затонувший храм, небесная чаша и стекло для таинственных ритуалов. 10 главных археологических находок-2023 (фото)

Некоторые артефакты произведены 3000 лет назад

Археологи и обычные люди в этом году раскопали невероятные находки. От хранилища золотых и серебряных монет до изысканного ювелирного изделия.

Об этом сообщает liveScince. Портал подготовил 10 чрезвычайных открытий, сделанных в 2023 году, доказывающих, что охота за сокровищами никогда не устареет.

Коллекция монет в Японии

Во время строительного проекта севернее Токио раскопали хранилище примерно из 100 000 монет. Коллекцию валюты разделили на 1060 пачек. Монеты датируются от 175 года до нашей эры до 1265 года нашей эры. Отмечается, что часть происходила из Китая и содержала китайскую скульптуру "Banliang", в переводе означает "пивунция". К этому времени исследователи изучили всего 334 монеты, и еще неизвестно, какую информацию найдут на других.

Затонувший храм для древнеегипетского бога Амона

Подводные археологи, исследовавшие канал у Средиземного побережья Египта, обнаружили подводный храм, который имел сокровища. Исследовав храм, археологи пришли к мнению, что он разрушенный примерно в середине II века до нашей эры, а также установили, что он был построен для древнеегипетского бога Амона. В нем отрыли серебряные инструменты, золотые украшения и алебастровые сосуды.

Радужная чаша, изготовленная кельтами в Германии

В Германии у реки нашли радужную чашу, которую делали кельты более 2 000 лет назад. Она имеет редкий элемент дизайна: четырехконечную звезду, окруженную арками. Находка – одна из трех известных радужных чаш. Свое название получили на основе кельтской легенды, что золото — это упавшие капли на Землю во время радуги.

Монеты времен гражданской войны в США

Мужчина, работавший на своем поле в американском штате Кентукки, обнаружил клад в виде 700 монет из эпохи гражданской войны. Хранилище, получившее название "Великое Кентуккийское сокровище", содержало сотни золотых монет, изготовленных между 1840 и 1863 годами. Исследователи считают, что эту коллекцию зарыли перед набегом конфедератов летом 1863 года.

Украшение для волос бронзовой эпохи в Уэльсе

Вдоль дороги в Уэльсе обнаружили золотой обруч для волос. Он был изготовлен во времена бронзовой эпохи. Во время раскопок археологи также нашли деревянную расческу, которая считается древнейшей в Великобритании. Оба предмета были зарыты рядом с остатками человека, который, вероятно, имел высокий социальный статус.

Мечи эпохи бронзы и тысячи средневековых монет в Германии

Группа волонтеров-консерваторов нашла около 8 000 средневековых монет. А также семь мечей эпохи бронзы. Археологи считают, что оружие слишком старое и его возраст составляет 3000 лет. Найденные монеты составляли крупнейшее славянское сокровищство с монетами с 11 века.

Мастерская из стекла, покрытая кельтскими монетами в Чехии

Около Альп чешские археологи обнаружили древнейшую известную мастерскую из стекла. Они считают, что его использовали для ритуальных целей. Мастерской около 2 300 лет, она содержала готовые изделия из стекла и янтаря, включая бусы и браслеты. На месте также нашли 2 000 золотых и серебряных монет, изготовленных кельтами.

Золотые ожерелья в Испании

После того как на севере Испании произошел оползень, были найдены два браслета, украшенных золотыми бусинами. По стилю и технике изготовления украшений археологи решили, что браслеты были изготовлены примерно в 500 годах до нашей эры во время железного века в Иберии и носились членами верхнего класса.

Хранилище монет у древнего буддийского храма в Пакистане.

Археологи в Пакистане обнаружили коллекцию 2 000-летних бронзовых монет среди руин древнего буддийского храма, известного как ступа. Монеты и храм связаны с Кушанской империей, преимущественно буддийским образованием, которое правило регионом от II века нашей эры. Коррозия привела к тому, что монеты слились в единый зеленый цвет с весом в пять килограммов.

Медные монеты, спрятанные в глиняном кувшине в Польше

Человек, использовавший металлоискатель для поиска запасных частей для трактора, был удивлен, когда обнаружил хранилище из 1000 медных монет, закопанных под верхним слоем грунта. Последующие раскопки обнаружили разбитый глиняный кувшин с единственным узким узлом — переполненный монетами. Его сделали в Варшаве в XVII веке.

Ранее Телеграф писал, что на Львовщине нашли остатки уникального святилища. Сооружение было построено в 10 веке.