Космическая красота: выбрали лучшие фото северного сияния

Красивое явление вызывает солнечный ветер, достигающий атмосферы планеты

Северное или полярное сияние — необыкновенно красивое природное явление, которое привлекает туристов со всего мира к северным районам планеты. В этом году из-за солнечной активности его могли увидеть даже в Украине.

Сияние попало в объектив множества фотографов. Издание Capture the Atlas в шестой раз выбрало 25 лучших фотографий северного сияния. Победителем стал снимок фотографа Николаса Уорнера "Шторм над Сукакпаком". Снимок был сделан на Аляске в США. "Когда мы прибыли туда, небо взорвалось с большей энергией, чем я видел за более чем десять лет фотографирования Авроры", — рассказывает автор.

"Шторм над Сукакпаком" – Николас Уорнер

Второе место занял снимок Винсента Бодеса "Арктический танец". Он был снят в Тромсе, Норвегия. Третья ступенька за Джорданом Маккиналли — снимок "Потерял кем хочу быть". Он был снят на озере Моук, Новая Зеландия.

"Арктический танец" – Винсент Бодес

"Потерял кем хочу быть" — Джордан Маккиналли

Среди других мест, где были сделаны фото 25 финалистов конкурса – Италия, Великобритания, Норвегия, Австралия, Германия, США, Исландия, Россия, Канада, Финляндия, Новая Зеландия. В топ попали также избранные кадры из широт, где огни никогда раньше не фотографировались.

"Бесконечность" – Джулио Кобианки "Заходящее солнце" — Алекс Вайдес "Остров Аврора" — Кэт Лоуман "Красное пламя" — Лаура Оппельт "Goleuadau’r Gogledd" – Мэтью Браун

Ранее "Телеграф" публиковал восемь красивых фотографий космоса по версии Times Now. Это различные снимки галактики и звезд, сделанные с помощью телескопов.