Космическая красота: выбрали лучшие фото северного сияния
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Красивое явление вызывает солнечный ветер, достигающий атмосферы планеты
Северное или полярное сияние — необыкновенно красивое природное явление, которое привлекает туристов со всего мира к северным районам планеты. В этом году из-за солнечной активности его могли увидеть даже в Украине.
Сияние попало в объектив множества фотографов. Издание Capture the Atlas в шестой раз выбрало 25 лучших фотографий северного сияния. Победителем стал снимок фотографа Николаса Уорнера "Шторм над Сукакпаком". Снимок был сделан на Аляске в США. "Когда мы прибыли туда, небо взорвалось с большей энергией, чем я видел за более чем десять лет фотографирования Авроры", — рассказывает автор.
Второе место занял снимок Винсента Бодеса "Арктический танец". Он был снят в Тромсе, Норвегия. Третья ступенька за Джорданом Маккиналли — снимок "Потерял кем хочу быть". Он был снят на озере Моук, Новая Зеландия.
Среди других мест, где были сделаны фото 25 финалистов конкурса – Италия, Великобритания, Норвегия, Австралия, Германия, США, Исландия, Россия, Канада, Финляндия, Новая Зеландия. В топ попали также избранные кадры из широт, где огни никогда раньше не фотографировались.
Ранее "Телеграф" публиковал восемь красивых фотографий космоса по версии Times Now. Это различные снимки галактики и звезд, сделанные с помощью телескопов.