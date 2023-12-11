Останній зорепад 2023: коли і де дивитись на Гемініди

Гемініди вважаються одним з найстабільніших метеорних потоків

Вже за кілька днів українці побачать останній зорепад у 2023 році. Він вже стартував 19 листопада. Однак його пік припадає на 13-14 грудня. Триватиме зорепад до 24 грудня.

Мова про один з найсильніших моторних потоків Гемініди. Вночі можна побачити до 120 метеоритів на годину за максимально сприятливих умов спостереження. Найкращий час для цього о 2:00 ночі в ніч з 13 на 14 грудня. Згідно з даними NASA, метеоритний потік Гемініди буде видно майже з усієї території планети, хоча його активність більше припадає на Північну півкулю, де знаходиться Україна.

Вважається, що його дуже просто спостерігати молодим глядачам, адже побачити яскраві падаючі зірки можна вже з дев'ятої десятої вечора. Проте найяскравіші метеори можна побачити прямо перед світанком. Місяць не буде заважати спостереженням. 12 грудня саме очікується молодик і небо в ніч 13 на 14 грудня буде темним.

Гемініди почали з'являтися в середині 1800-х, але на початку були достатньо слабим потоком — лише 10-20 метеорів на годину. Джерелом Гемінід вважається навколо земний астероїд Фаетон. На думку науковців, він зіткнувся з іншими астероїдом і утворилися уламки.

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