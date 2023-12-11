Последний звездопад 2023: когда и где смотреть на Геминиды

Геминиды считаются одним из самых стабильных метеорных потоков

Уже через несколько дней украинцы увидят последний звездопад в 2023 году. Он уже стартовал 19 ноября. Однако его пик приходится на 13-14 декабря. Продлится звездопад до 24 декабря.

Речь об одном из сильнейших моторных потоков Геминиды. Ночью можно увидеть до 120 метеоритов в час при максимально благоприятных условиях наблюдения. Лучшее время для этого в 2:00 ночи в ночь с 13 на 14 декабря. Согласно данным NASA, метеоритный поток Геминиды будет виден почти со всей территории планеты, хотя его активность больше приходится на Северное полушарие, где находится Украина.

Считается, что его очень просто наблюдать молодым зрителям, ведь увидеть яркие падающие звезды можно уже с 9-10 вечера. Однако самые яркие метеоры можно увидеть прямо перед рассветом. Луна не будет мешать наблюдениям. 12 декабря ожидается новолуние и небо в ночь 13 на 14 декабря будет темным.

Геминиды начали появляться в середине 1800-х, но в начале были достаточно слабым потоком – всего 10-20 метеоров в час. Источником Геминид считается околоземной астероид Фаэтон. По мнению ученых, он столкнулся с другими астероидом и образовались обломки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые обнаружили в космосе гигантский звездный поток, пересекающий нашу Галактику. Они опубликовали фото необычного явления